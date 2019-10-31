Скандальный развод: экс-жена обвинила Джонни Деппа в подкупе свидетелей

Эмбер Херд уверена, что актер заплатил свидетелям за молчание

Джонни Депп и Эмбер Херд Фото: Getty Images

За процессом громкого развода актера Джонни Деппа и Эмбер Херд пристально наблюдает весь Голливуд. В деле с каждым разом всплывают все новые подробности – драки и обвинения. Суд даже обязал Эмбер выплатить актеру 50 миллионов долларов моральной компенсации. В качестве доказательств экс-супруг актрисы показал в суде фото после нападения его жены, которые были сделаны четыре года назад.

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На этот раз Эмбер Херд утверждает, что ее бывший муж заплатил миллионы долларов людям, которые видели, что он применял в отношении нее силу. А узнала она это от фирмы The Mandel Group, управлявшую бизнесом Деппа с 1999 по 2016 год. В суде Херд запросила у компании записи о любых выплатах, сделанных возможным свидетелям.

По информации Entertainment Tonight, Эмбер Херд намерена получить записи, в том числе платежи от актера. Она уверена, что он заплатил людям, которые видела момент драки и применения со стороны актера физическую силу в сторону Эмбер.

Напомним, недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за побои со стороны актера.

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