Скандальный розыгрыш Леси Никитюк: Александр Педан опубликовал видео

Узнайте, чем так сильно ведущий напугал коллегу

Леся Никитюк и Александр Педан Фото: Instagram.com

Месяц назад украинская ведущая Леся Никитюк испугала подписчиков Instagram неожиданным видео, на котором врачи оказывают ей медицинскую помощь. Как рассказала знаменитость, всему виной неудачный и жесоткий розыгрыш, который устроил ей коллега – Александр Педан.

Деталей ситуации тогда артисты не раскрыли, лишь было понятно, что утром капот автомобиля Леси оккупировали "местные алкоголики". В действительности это были актеры, которых Педан нанял для розыгрыша. Теперь же все подробности шутки стали известны – ведущий на своем YouTube-канале опубликовал видео под названием "Тот самый скандальный розыгрыш Никитюк".

Как выяснилось, Леся действительно испугалась не на шутку и даже расплакалась. Но шуточная сцена с распитием алкогольных напитков возле капота автомобиля Леси оказалась самой невинной. К "разборкам во дворе" присоединился еще один мужчина (тоже нанятый актер), который в грубой форме представился владельцем стоящего рядом авто. Более того, он обвинил Никитюк в том, что этот "бардак" устроила она. Со словами "кобыла" подставной сосед стал кричать на звезду и требовал убраться. После чего начал избивать "алкоголиков" и стрелять из пистолета.

В этот момент Леся убежала к подъезду своего дома и, плача, пыталась вызвать полицейских. По завершении розыгрыша Александр Педан вышел к коллеге и начал ее успокаивать, говоря, что весь этот спектакль – шутка, а они снимают программу. Но артистка просто уехала, так и не ответив ему ни слова.

Позже экс-ведущая программы "Орел и Решка" решила в свою очередь разыграть коллегу и сделала вид, будто прекращает с ним любые отношения. На этот раз уже Александр испугался и приехал на съемочную площадку к Лесе с букетом роз. Тут-то звезда и призналась, что разыграла его в ответ.

Напомним, ранее мы писали, как Леся Никитюк выглядела 7 лет назад.

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