Скандальный розыгрыш Леси Никитюк: Александр Педан опубликовал видео
Узнайте, чем так сильно ведущий напугал коллегу
Месяц назад украинская ведущая Леся Никитюк испугала подписчиков Instagram неожиданным видео, на котором врачи оказывают ей медицинскую помощь. Как рассказала знаменитость, всему виной неудачный и жесоткий розыгрыш, который устроил ей коллега – Александр Педан.
Деталей ситуации тогда артисты не раскрыли, лишь было понятно, что утром капот автомобиля Леси оккупировали "местные алкоголики". В действительности это были актеры, которых Педан нанял для розыгрыша. Теперь же все подробности шутки стали известны – ведущий на своем YouTube-канале опубликовал видео под названием "Тот самый скандальный розыгрыш Никитюк".
Как выяснилось, Леся действительно испугалась не на шутку и даже расплакалась. Но шуточная сцена с распитием алкогольных напитков возле капота автомобиля Леси оказалась самой невинной. К "разборкам во дворе" присоединился еще один мужчина (тоже нанятый актер), который в грубой форме представился владельцем стоящего рядом авто. Более того, он обвинил Никитюк в том, что этот "бардак" устроила она. Со словами "кобыла" подставной сосед стал кричать на звезду и требовал убраться. После чего начал избивать "алкоголиков" и стрелять из пистолета.
В этот момент Леся убежала к подъезду своего дома и, плача, пыталась вызвать полицейских. По завершении розыгрыша Александр Педан вышел к коллеге и начал ее успокаивать, говоря, что весь этот спектакль – шутка, а они снимают программу. Но артистка просто уехала, так и не ответив ему ни слова.
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Позже экс-ведущая программы "Орел и Решка" решила в свою очередь разыграть коллегу и сделала вид, будто прекращает с ним любые отношения. На этот раз уже Александр испугался и приехал на съемочную площадку к Лесе с букетом роз. Тут-то звезда и призналась, что разыграла его в ответ.
Напомним, ранее мы писали, как Леся Никитюк выглядела 7 лет назад.
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