Хейт и критика подписчиков: в какие скандалы были втянуты дети звезд

Известные артистки защищают своих детей, как могут

Имена звезд довольно часто попадают в различные скандалы, в эпицентре которых иногда оказываются даже их дети. Программа "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" составила подборку самых громких скандалов, в которые были втянуты дети звезд.

Певица Оля Полякова всегда очень откровенна со своими подписчиками и не скупится на новые фото в социальных сетях. Появляются на странице звезды и ее две дочери Маша и Алиса. Кстати, старшая невероятно похожа на свою звездную маму. В августе 2018-го года Оля решила еще раз подчеркнуть это, опубликовав на странице свое и Машино фото в купальниках.

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"Кажется кто-то наступает на пятки ... Маша ты хороша, как солнце! И это не потому что я твоя мама, это просто факт! Знай это! Люблю!", – написала певица.

Но вместо того, чтобы в очередной раз удивиться сходством мамы и дочки, Полякову забросали негативными комментариями в адрес фигуры Маши! Мол, девочка слишком толстая! Певица как могла защищала дочь. Объясняла ей, что так думают те, кто сам в жизни не реализовался. А потом даже записала видеообращение ко всем "худым" и "хорошим" в кавычках, где прямым текстом их послала. Интересно, что Маша отреагировала на этот скандал по-своему: "Села на диету и занялась спортом!".

В отличие от Маши, следующая героиня довольно осторожно относится к публичности и именно этим долго провоцировала скандалы вокруг своего имени. Телеведущая Маша Ефросинина воспитывает двоих детей – дочь Нану и сына Александра. Нана – не частый гость в постах Ефросининой. Не быть публичной – личный выбор девочки.

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"Она не хочет этого делать. Если вы когда-нибудь окажетесь с ней в одной компании, она никогда не скажет, что она дочь Маши Ефросининой. Она скорее всего это утаит. Она никогда не будет этим спекулировать и всяческих выказывать свою принадлежностей к такой семье. За что я ее безмерно уважаю", – признается ведущая.

Именно так Маша пыталась объяснить всем злым языкам, которых очень интересовал вопрос: куда делась Нана? Неужели у нее настолько плохие отношения со звездной мамой? Звезда публично попросила дочь дать разрешение хоть немного ее снимать и показывать людям. Нана сама пересмотрела свои взгляды и с недавних пор стала появляться на маминой странице.

Более детально о скандале с детьми звезд смотрите в сюжете:

Хотела сменить место жительства, но втянула ребенка в скандал! Дочь телезвезды Виктории Бони затравили в Сети. Дело в том, что не так давно Боня решила переехать из Монако в Лондон, где последние несколько лет она жила со своим уже бывшим мужем.

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Почти сразу в Сети появилось сообщество, представители которой стали собирать компромат на Анджелину. Мол, 8-летняя девочка уже встречается с ребятами. Боня не отрицает, Анджелина действительно зарегистрирована в одной из социальных сетей. Но там нет ничего скандального. Виктория добавляет, что такими провокациями хейтеры добиваются того, чтобы ее лишили родительских прав, и Анджелина вернулась к своему отцу.

Ранее мы также писали, что 15-летняя дочь Маши Ефросининой рассказала о новом увлечении.

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