Скарлетт Йоханссон выходит замуж в третий раз – СМИ

Актриса Скарлетт Йоханссон уже давно встречается с комиком Колином Жостом

Скарлетт Йоханссон Фото: Getty Images

Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон еще во время бракоразводного процесса с Роменом Дориаком была замечена с Колином Жостом на одной из вечеринок. Новость о новом романе звезды появилась еще в 2017 году, а теперь стало известно, что отношения 34-летней Скарлетт Йоханссон и 36-летнего комика Колина Жоста выходят на новый уровень. Во всяком случае, об этом сообщает US Weekly.

Стало известно, что Скарлетт Йоханссон выходит замуж за Колина Жоста. Судя по всему, комик сделал предложение руки и сердца актрисе. Кроме того, пара уже активно обсуждает предстоящую свадьбу.

"Они с Колином съехались и живут вместе. Более того, они обсуждают будущий брак. Они любят друг друга, и хотят быть вместе", – отмечает источник.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост Фото: Getty Images

Сама пара пока не подтвердила новость о предстоящей свадьбе.

К слову, актриса Скарлетт Йоханссон уже дважды была замужем. Впервые актриса связала себя узами брака с Райаном Рейнольдсом, а во второй раз – с Роменом Дориаком, от которого воспитывает дочь Роуз Дороти. Оба союза длились три года.

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