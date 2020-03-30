Сколько раз любил по-настоящему: Макс Барских приоткрыл занавес личной жизни
Певец сделал откровенное признание о личной жизни
Популярный украинский певец Макс Барских, который украсил обложку Playboy и рассказал о том, как заработал первый миллион, на днях откровенно поговорил о личной жизни.
Так, Макс Барских ответил на вопрос, сколько раз в своей жизни по-настоящему любил. По словам артиста, он никогда не испытывал этого чувства. Об этом Макс Барских рассказал в программе "Слава+", которая выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ".
"На сегодняшний день, как бы парадоксально это ни звучало, но мне кажется, что никогда", – ответил музыкант на вопрос, сколько раз в своей жизни по-настоящему любил.
Отметим, Максу Барских регулярно приписывают роман с певицей, экс-участницей "ВИА Гры" Мишей Романовой. Недавно артистка впервые показала лицо сына, и поклонники тут же разглядели в нем черты Макса Барских. Имя настоящего отца мальчика Миша Романова не называет.
На вопрос, пользуется ли артист звездными привилегиями, музыкант отвечает однозначно: "Нет, конечно. Я считаю, что это дурной тон. Это самое низкое и унизительное, что только может сделать человек, имеющий какой-то социальный статус".
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Ранее мы также писали, что Макс Барских шокировал рассказом об отце и сложном детстве. По словам артиста, отец поднимал руку на него с мамой.
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