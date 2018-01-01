Сколько стоит свадебное платье Меган Маркл

Меган Маркл выйдет замуж за принца Гарри в наряде за 135 тысяч долларов

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP

До самой ожидаемой свадьбы этого года – принца Гарри и Меган Маркл – осталось шесть дней. Наконец была раскрыта одна из главных интриг.

Стало известно, что стоимость свадебного наряда составила 135 тысяч долларов, однако дизайн наряда мы увидим только 19 мая.

Издание Mail Online сообщает, что Маркл выйдет замуж в платье, созданном австралийскими дизайнерами Тамарой Ральф и Майклом Руссо и стоимость его составит порядка 100 тысяч фунтов (135 тысяч долларов). Примечательно, что именно в платье от Ralph & Russo Меган позировала во время официальной фотосессии в честь помолвки.

Четырехлетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта станут участниками свадебной церемонии и в числе других детей понесут цветы к алтарю.

Меган Маркл пригласила своего отца Томаса Маркла на торжество, и теперь официально известно, что он поведет невесту к алтарю.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл экономят на еде для гостей свадьбы.

Все подробности о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри смотрите в видео ниже