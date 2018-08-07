Сколько стоят платиновые зубы рэпера Дрейка

"Драгоценные" зубы артисту изготовил знаменитый ювелир Бен Баллер

Настоящие драгоценности поместил себе в рот канадский рэпер. 31-летний Дрейк заказал зубы из настоящих платины и золота. По оценкам специалистов, их цена составляет более миллиона долларов. Изготовил дорогие зубы Дрейку знаменитый ювелир Бен Баллер.

Новый клип, в котором певец появился с "драгоценной" улыбкой, уже набрал почти 44 миллиона просмотров на YouTube. Отметим, то рэпер Дрейк – один из самых высокооплачиваемых музыкантов в мире. В прошлом году он заработал 92 миллиона долларов.

Одним из самых популярных хитов Дрейка в последнее время является песня In My Feelings. Под эту композицию в сети уже устроили настоящий флешмоб, в котором участвуют все желающие, а также и знаменитости. Так, Леся Никитюк поддержала флешмоб и разместила забавное видео у себя в Instagram.

Ранее во флешмобе принял участие голливудский актер Уилл Смит. Актер забрался на мост в Будапеште и решил устроить танцы именно там. Весь процесс он снимал на камеру. "Последний день в Будапеште. Я проснулся в In My Feeleng. Наверху было страшно", – подписал видео актер.