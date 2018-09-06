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Сколько заплатит Ани Лорак за обучение дочери в престижной школе Подмосковья

Учеба в Павловской гимназии обойдеться певице в более чем 30 тыс. долларов за год

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:54
Ани Лорак с дочерью Софией
Ани Лорак с дочерью Софией

Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу София впервые пошла в школу в этом годуНа первый звонок дочери супруги пришла вместе и впервые появились на публике после скандала с изменой Мурата. К слову, мужа Ани Лорак якобы заметили в объятиях незнакомки в одном из клубов Киева

Так, 3 сентября 39-летней певица Ани Лорак отложила все дела, чтобы лично прийти на торжественную линейку вместе с ребенком. Судя по эмблеме на школьной форме Софии, певица выбрала для девочки престижную гимназию, которая находится в Подмосковье. 

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Допис, поширений Murat Nalcacioglu (@muratnalca)

Согласно прейскуранту, опубликованному на сайте гимназии, можно предположить, что школа певице будет обходиться в кругленькую сумму. Так, учеба в первом классе стоит более чем 30 тыс. долларов. Следующий год будет стоить немного меньше – около 20,5 тыс. долларов. Но отметим, что в стоимость не входят дополнительные занятия в кружках или секциях. Они оплачиваются отдельно.

Павловская гимназия – самая первоклассная школа, где учатся звездные чада, созданная на базе Высшей школы экономики, гордится преподавательским составом из носителей иностранных языков и отечественных кандидатов наук. Своих детей в эту гимназию отдали российский шоумен Александр Ревва и российская певица Глюкоза. 

Напомним, Ани Лорак стала членом жюри "Новой волны" в Сочи. Кроме того, муж Ани Лорак публично попросил прощения и показал семейное фото. Также мы писали, что Мурат Налчаджиоглу опубликовал забавное видео с их дочерью. 

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Источник: "Сегодня"
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