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Скончался известный музыкант, гитарист Элвиса Пресли

Гитарист Элвиса Пресли Реджи Янг умер в США в возрасте 82 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Умер Реджи Янг
Умер Реджи Янг
Фото: YouTube

В США умер гитарист Реджи Янг, который записывал песни с легендой рок-н-ролла Элвисом Пресли. Мужчина умер в Нэшвиле, в возрасте 82 лет, пишет Fort Wayne Journal Gazette.

Сообщается, что музыкант скончался в собственном доме в Нэшвилле, штат Теннесси. За свою продолжительную карьеру он сотрудничал как с Прэсли, так и с рядом кантри-артистов.

Отметим, что Янг начал выступить в Мемфисе, где сотрудничал с продюсером Чипсом Моманом, выступая на разогреве у The Beatles с группой Bill Black Combo. Позднее он записывал песни Дасти Спрингфилд, Нила Даймонда и других. С Элвисом Пресли он работал над такими хитами, как Suspicious Minds и In the Ghetto.

После этого было сотрудничество с Вилли Нельсоном, Уэйлоном Дженнингсом, Джонни Кэшем и Крисом Кристоферсоном. В конце января должен был выйти первый сборник авторских композиций Реджи Янга.

Напомним, на 77-м году жизни скончался основатель и бывший вокалист знаменитой американской рок-группы "Jefferson Airplane" Марти Балин. 

Также в прошлом году умер известный американский музыкант, гитарист группы Lynyrd Skynyrd 69-летний Эд Кинг.

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Источник: Сегодня
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