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Регина Тодоренко назвала место, где могла состояться их свадьба с Владом Топаловым

Телеведущая вновь отправилась в Италию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:00
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая и певица Регина Тодоренко вновь отправилась в Италию и показывает подписчикам красивые места, а также делится лайфхаками. Выяснилось, что их с Владом Топаловым свадьба могла состояться не в Сорренто.

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Регина Тодоренко призналась, что в качестве свадебной локации рассматривали самое большое озеро в Италии – Гарда. Теперь телеведущая мечтает отпраздновать здесь годовщину.

"Озеро Гарда. Самое большое озеро Италии. Здесь могла бы пройти наша свадьба с Владом Топаловым, но побережье Амальфи победило! Возможно, приедем на озеро праздновать годовщину , ведь здесь невероятно красиво: такой сладковатый воздух, чистейшая вода, огромное количество замков, руины Римской Империи, тонны вкусной изысканной еды (кстати, в городе Сермионе много ресторанов со звездой Мишлен, а это означает, что стоит стереть свои шины, чтобы посетить этот прекрасный город)", – написала Регина Тодоренко.

Регина Тодоренко в Италии
Регина Тодоренко в Италии
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Кроме того, телеведущая дала совет своим подписчикам. По словам Тодоренко, в Италии необходимо все время есть, чтобы поддерживать хорошее настроение. Регина также выразила опасение, что скоро будет носить лишь oversize-одежду.

"В Италии необходимо все время есть!!! Если голодный, все достопримечательности кажутся серыми и непривлекательными. Короче, я себе не отказываю в еде и на диете не сижу. Скоро буду ходить только в Oversize. Как остановиться и перестать чревоугодничать?)", – пишет Регина.

Регина Тодоренко поделилась лайфхаком
Регина Тодоренко поделилась лайфхаком
Фото: instagram.com/reginatodorenko

А прежде чем отправиться в путешествие, Регина Тодоренко показала кавер на хит Натальи Могилевской "Місяць".

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Италия Влад Топалов Регина Тодоренко
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