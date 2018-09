Скрипач-виртуоз Дэвид Гарретт снова приедет в Украину

Концерт артиста состоится 3 и 4 октября

Дэвид Гаретт. Фото: instagram.com/davidgarrettinsta

Его называют Паганини в мире популярной музыки и Джими Хендриксом среди скрипачей. Каждое его выступление гарантирует аншлаг. Впервые взяв скрипку в четыре года, в двенадцать он уже играл на одной сцене с Иегуди Менухиным. 3 и 4 октября неподражаемый Дэвид Гарретт вернется в Украину со своим туром EXPLOSIVE LIVE!.

"Этот тур не похож ни на что, что я делал ранее", – говорит Гарретт.

Его невероятные трактовки хитов вроде Purple Rain, They Don’t Care About Us или Viva la Vida и аранжировки известнейших классических произведений таких, как"Лета" Вивальди или 5 симфонии Бетховена, а также собственные композиции вроде Furious и Explosive всякий раз поднимают слушателей на ноги и вызывают шквал оваций.

Обожаемый миллионами фанатов по всему миру, Дэвид Гарретт получил 23 золотых и 16 платиновых награды в разных странах, а его последний альбом EXPLOSIVE стал золотым в Германии и Австрии всего за несколько недель продаж. Одна из главных фигур в мире кроссовера, Гарретт одинаково свободно чувствует себя, выступая с выдающимися оркестрами и играя известные широкой публике рок-хиты.

В Украине он по праву является одним из самых известных и любимых музыкантов в жанре crossover всех времен, и пользуется неугасающим успехом. Виртуоз с классической школой и харизмой рок-звезды, сыгравший главную роль в фильме "Паганини: скрипач дьявола", он вновь готов поразить своих поклонников на концертах 3 и 4 октября во Дворце "Украина!".