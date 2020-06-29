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"Скучаю по тебе каждый день": дочь Майкла Джексона обнародовала архивные фото певца

Сегодня, 13:41

Пэрис Джексон почтила память звездного отца в годовщину его смерти

Дочь всемирно известного американского певца Майкла Джексона, 22-летняя Пэрис, сыгравшая Иисуса в сериале "Привычки" с Беллой Торн, выложила фотографии отца, которые ранее не были опубликованы в Сети. В своем аккаунте в Instagram Пэрис Джексон почтила память звездного папы – 25 июня отметили 11-ю годовщину со дня смерти артиста.

Напомним, что в прошлом году в Сети появилась информация о том, что дочь Майкла Джексона пыталась покончить жизнь самоубийством. Однако спустя несколько дней девушка опровергла эту новость и даже появилась на публике со своим бойфрендом.

Пэрис Джексон выложила архивные фотографии отца в соцсеть. На них Джексон кривляется и показывает язык, а на одном фото целует дочь прямо в губы.

INSTAGRAM



Пэрис трогательно подписала свой пост, заявив, что очень скучает по Майклу и любит его. "Скучаю по тебе и люблю каждый день. Спасибо за волшебство", – написала девушка.

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Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственными препаратами. Обладателю 15 премий "Грэмми" было 50 лет.

Ранее сообщалось, что Пэрис Джексон сделала неожиданное признание о наркотических веществах.

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