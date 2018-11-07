Слава Каминская показала, как выглядела до пластической операции

Артистка поделилась забавными коллажами

"НЕАНГЕЛ" Слава. Фото: instagram.com/babaslavka

Участница дуэта НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая полностью разделась перед камерой, показала свои архивные фото. Артистка поделилась забавными коллажами, где изображена до пластической операции.

Как рассказала певица, снимки ей прислали и когда она на них посмотрела, то поняла, "что все делает правильно".

НЕАНГЕЛ Слава Фото: instagram.com/babaslavka

"В зеркале обычно не замечаешь изменений, но мне прислали этот коллаж, и я поняла, что все делаю правильно. Не надо бояться времени, в моем случае, например, оно идет на пользу. Появляются мозги, обретается мудрость, и ты понимаешь, что пережженные почти красные волосы еще никого не делали красивее. Собственно, как и брови-ниточки или стрелки толщиной в палец", – прокомментировала фотографии Слава.

НЕАНГЕЛ Слава Фото: instagram.com/babaslavka

Поклонники, в свою очередь, отметили, что Слава действительно очень похорошела с годами. Другие стали уточнять, не удаляла ли певица комки Биша. На это звезда ответила, что "их не удаляла, но очень хочет".

НЕАНГЕЛ Слава Фото: instagram.com/babaslavka

Ранее в интервью Слава признавалась, что увеличивала грудь и делала нос.

Напомним, Слава Каминская рассказала, как подружиться со свекровью. Певица призналась, что с рождением сына научилась больше понимать многие вещи.