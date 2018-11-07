Слава Каминская показала, как выглядела до пластической операции
Артистка поделилась забавными коллажами
Участница дуэта НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая полностью разделась перед камерой, показала свои архивные фото. Артистка поделилась забавными коллажами, где изображена до пластической операции.
Как рассказала певица, снимки ей прислали и когда она на них посмотрела, то поняла, "что все делает правильно".
"В зеркале обычно не замечаешь изменений, но мне прислали этот коллаж, и я поняла, что все делаю правильно. Не надо бояться времени, в моем случае, например, оно идет на пользу. Появляются мозги, обретается мудрость, и ты понимаешь, что пережженные почти красные волосы еще никого не делали красивее. Собственно, как и брови-ниточки или стрелки толщиной в палец", – прокомментировала фотографии Слава.
Поклонники, в свою очередь, отметили, что Слава действительно очень похорошела с годами. Другие стали уточнять, не удаляла ли певица комки Биша. На это звезда ответила, что "их не удаляла, но очень хочет".
Ранее в интервью Слава признавалась, что увеличивала грудь и делала нос.
Напомним, Слава Каминская рассказала, как подружиться со свекровью. Певица призналась, что с рождением сына научилась больше понимать многие вещи.