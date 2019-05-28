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Слава Каминская назвала причину развода с мужем

Певица ушла от первого мужа, так как влюбилась в другого

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:42

Иногда кажется, что о Славе Каминской известно все. Однако в рамках рубрики "Кава з перцем" солистка "НеАнгелов" поделилась новыми подробностями личной жизни. Звезда рассказала о чрезмерной откровенности, которая едва не разрушила ее жизнь, а также о том, почему благодарна изменам, которые пережила в браке. 

Слава Каминская призналась, изменяла ли она мужу. По словам артистки, причиной развода с первым мужем Евгением стала ее влюбленность в другого мужчину.

"Настоящему – понятно, что нет. И не планирую в принципе. Ну, как назвать изменяли... Я просто пришла и сказала: "Женя, извини, я влюбилась. И все, нам нужно развестись", – говорит Слава.

Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

Отметим, в июне 2012-го Слава Каминская впервые вышла замуж за бизнесмена по имени Евгений. А уже через год пара объявила о разводе. Инициатором была именно Слава, потому что влюбилась в другого. И хотя отношения с молодым человеком продолжались всего 4 месяца, сейчас звезда говорит: ее супружеская измена была только к лучшему.

"Я вам скажу, что когда я рассталась с молодым человеком, из-за которого я развелась с Женей, я очень сильно переживала страшно. Потом познакомилась с Эдгаром. То есть это был такой период. Мы бы не поженились, не стали бы общаться, если бы я была замужем. Все было нужно для того, чтобы моя жизнь была такой, как она сейчас есть", – считает звезда.

Все самые интересные подробности личной жизни Славы Каминской узнайте в рубрике "Кава з перцем".

Ранее мы писали, что Слава Каминская показала детское фото. На снимке узнать певицу довольно сложно.

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