Слава Каминская показала, как на пляже по утрам качает мышцы – видео

Артистка поделилась с фанатами роликом утренней зарядки

Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka

Солистка дуэта НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая на днях показала, как привести себя в форму до праздников, продолжает делиться с поклонниками лайфхаками. На этот раз для фанов Слава сняла видео, где предстает рано утром на пляже.

Каминская показала, что несмотря на холод, она выходит на улицу и занимается спортом. Певица приседает, качает ноги и делает растяжку.

"Мое утро. Нет ничего сложного, кроме просыпания. Сохраняй, повторяй. Просыпайся, занимайся, худей, радуйся и гордись собой весь день. Как я. Утро доброе", – прокомментировала видео Каминская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 24 Ноя 2018 в 11:59 PST

"Круто! Запомнила", "Завтра утром сделаю комплекс", "Класс! А на берегу моря так вообще сказка! Грех не повторить!", "Я утром занимаюсь, очень классно. Потом целый день позитивчик. Вы молодец", – пишут под видео фолловеры Славы.

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала о своей новой роли в кино. Популярная исполнительница постепенно меняет свое амплуа. Артистка приняла участие в съемках картины "Голая правда".