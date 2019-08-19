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Слава Каминская показала мужчину, который ее преследует: видео

Певица призналась, что мужчина угрожает ей уже много лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:58
Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

Многие начинающие артисты мечтают обрести популярность, которая, кроме признания, может негативно сказаться на здоровье – как психическом, так и физическом. На днях популярная украинская певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская рассказала о мужчине, который ее преследует.

Узнайте также в видео, почему развелись Слава и Эдгар Каминские:

Так, по словам звезды, мужчина уже продолжительное время пишет ей в соцсетях и даже угрожает. Но недавно обидчик перешел черту, попытавшись вломиться в квартиру Славы Каминской. В Instagram певица обратилась к своим подписчикам с просьбой опознать мужчину.

"Дорогие друзья и все кто на меня подписан!! Просьба опознать вот этого человека (см. на видео). Не уверена, что он психически здоров... Долгое время преследует меня в соц.сетях с всяческими угрозами. Кроме того, сегодня он пытался вломиться в мою квартиру. Буду очень признательна, если кто-то опознает этого человека, для того чтобы я написала надлежащее заявление в полицию с указанием его данных. Спасибо!!", – пишет Слава.

На видео Слава обращается к мужчине по имени Роман с просьбой покинуть ее дом, однако он уговаривал певицу открыть дверь и забрать письмо.

INSTAGRAM

Более того, Слава Каминская показала переписку, в которой пользователь под ником "life_ua_queen" заявляет, что хочет убить свою мать.

Слава Каминская показала переписку с подписчиком/instagram.com/stories/babaslavka

Ранее мы также писали, что певица Злата Огневич рассказала о нападении, которое осуществил мужчина, преследовавший ее много лет. Артистка чудом спаслась от обидчика.

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