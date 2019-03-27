Слава Каминская показала стильную маму
Певица рассказала о своем гардеробе
34-летняя украинская певица, солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская часто делится снимками со своими детьми и мужем Эдгаром Каминским. А недавно артистка показала свою маму.
На своей странице в Instagram Слава Каминская показала свою маму. На фото стильные мама и дочь весело позируют в стильных нарядах.
Кроме того, Слава рассказала, как выбирает одежду в свой гардероб. Артистка призналась, что никогда не придает внимания цене, вещь, прежде всего, должна быть по душе.
"Я никогда не придаю внимания стоимости вещей (а в последствии и их количеству). Они либо удобны и по душе, либо нет. И в моем гардеробе царит равноправие. Там есть место и для #дорогобогато, и для плаща "ДнепроХренМехСталь" с барахолки за 150 грн)) Прикольно, когда за адекватные деньги можно найти что-то себе и родных не обделить", – призналась Слава.
Ранее мы писали, что Слава Каминская показала детское фото, на котором ее не узнать. Певица также рассказала о комплексах, от которых она страдала в тот период.
Смотрите видео о том, как солистки группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава и Виктория поссорились перед камерами:
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