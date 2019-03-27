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Слава Каминская показала стильную маму

Певица рассказала о своем гардеробе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:01
Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

34-летняя украинская певица, солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская часто делится снимками со своими детьми и мужем Эдгаром Каминским. А недавно артистка показала свою маму.

На своей странице в Instagram Слава Каминская показала свою маму. На фото стильные мама и дочь весело позируют в стильных нарядах.

Слава Каминская показала маму
Слава Каминская показала маму
Фото: instagram.com/babaslavka

Слава Каминская с мамой
Слава Каминская с мамой
Фото: instagram.com/babaslavka

Кроме того, Слава рассказала, как выбирает одежду в свой гардероб. Артистка призналась, что никогда не придает внимания цене, вещь, прежде всего, должна быть по душе.

"Я никогда не придаю внимания стоимости вещей (а в последствии и их количеству). Они либо удобны и по душе, либо нет. И в моем гардеробе царит равноправие. Там есть место и для #дорогобогато, и для плаща "ДнепроХренМехСталь" с барахолки за 150 грн)) Прикольно, когда за адекватные деньги можно найти что-то себе и родных не обделить", – призналась Слава.

Ранее мы писали, что Слава Каминская показала детское фото, на котором ее не узнать. Певица также рассказала о комплексах, от которых она страдала в тот период.

Смотрите видео о том, как солистки группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава и Виктория поссорились перед камерами:

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