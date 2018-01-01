Слава Каминская показала свои любимые упражнения для ягодиц
Певица поделилась с поклонниками, как держит фигуру в тонусе.
Певица Слава Каминская, солистка группы НЕАНГЕЛЫ, – мама двоих детей с жестким концертным графиком. Но, несмотря ни на что, приходится держать себя в форме, чтобы эффектно выглядеть на сцене. Со своими подписчиками в Instagram Слава поделилась любимыми упражнениями для ягодиц.
"Вот вам мои ТОП 5 любимых упражнений для соковытой задней поверхности тела, которые можно делать дома, во дворе, на работе, в лифте, было бы желание.
1. Приседания. Через недельку ежедневной практики ваш орех начнет обрастать качественней скорлупой.
2. Выпады. Можно делать на месте, в движении, с ребенком на плечах, да как угодно. Прекрасно укрепляет мышцы бёдер и ягодиц.
3. Обратная планка. Поднимаем поочередно ноги. Руки, пресс и ноги скажут мерси.
4. Отведение бедра назад. Даже уличный фонарь вам может в этом помочь.
5. "Стульчик". У стены, у березы не важно) садимся и сидим. Уже через 30 сек мышцы начинают разговаривать на языке дрожи.
В общем Мир, Труд, Май и здоровые, красивые тела!" – написала Слава, добавив к каждому упражнению фото.
"Крутая!!!", "Суперская фигурка!", "Какая труженичка. Я в восторге", – написали поклонники певицы в комментариях.
Напомним, ранее мы писали, что Слава Каминская удивила поклонников новым имиджем, а позже решила перекрасить волосы в розовый цвет. А марте НЕАНГЕЛЫ презентовали новую песню SlavaVictoria
Слава Каминская в эфире программы "Ранок з Україною" рассказала о сольной карьере: