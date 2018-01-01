Слава Каминская показала свои любимые упражнения для ягодиц

Певица поделилась с поклонниками, как держит фигуру в тонусе.

Слава Каминская. Фото: instagram.com/slava_kaminska

Певица Слава Каминская, солистка группы НЕАНГЕЛЫ, – мама двоих детей с жестким концертным графиком. Но, несмотря ни на что, приходится держать себя в форме, чтобы эффектно выглядеть на сцене. Со своими подписчиками в Instagram Слава поделилась любимыми упражнениями для ягодиц.

Упражнения для ягодиц от Славы Каминской instagram.com/slava_kaminska Упражнения для ягодиц от Славы Каминской instagram.com/slava_kaminska Упражнения для ягодиц от Славы Каминской instagram.com/slava_kaminska Упражнения для ягодиц от Славы Каминской instagram.com/slava_kaminska Упражнения для ягодиц от Славы Каминской instagram.com/slava_kaminska 1/5

"Вот вам мои ТОП 5 любимых упражнений для соковытой задней поверхности тела, которые можно делать дома, во дворе, на работе, в лифте, было бы желание.

1. Приседания. Через недельку ежедневной практики ваш орех начнет обрастать качественней скорлупой.

2. Выпады. Можно делать на месте, в движении, с ребенком на плечах, да как угодно. Прекрасно укрепляет мышцы бёдер и ягодиц.

3. Обратная планка. Поднимаем поочередно ноги. Руки, пресс и ноги скажут мерси.

4. Отведение бедра назад. Даже уличный фонарь вам может в этом помочь.

5. "Стульчик". У стены, у березы не важно) садимся и сидим. Уже через 30 сек мышцы начинают разговаривать на языке дрожи.

В общем Мир, Труд, Май и здоровые, красивые тела!" – написала Слава, добавив к каждому упражнению фото.

"Крутая!!!", "Суперская фигурка!", "Какая труженичка. Я в восторге", – написали поклонники певицы в комментариях.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Каминская удивила поклонников новым имиджем, а позже решила перекрасить волосы в розовый цвет. А марте НЕАНГЕЛЫ презентовали новую песню SlavaVictoria

Слава Каминская в эфире программы "Ранок з Україною" рассказала о сольной карьере:



