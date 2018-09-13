Слава Каминская призналась, что не муж сделал ей пластические операции

Певица рассказала, что когда она сделала пластику, ее нынешний муж еще учился

Слава Каминская. Фото: Instagram/babaslavka

Солистка популярной украинской группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая так и не вышла на паркет "Танцев со звездами" из-за серьезной травмы, рассказала всю правду о своих пластических операциях в "Шоу Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ". По ее словам, их было две: артистка увеличила грудь до третьего размера, а также изменила форму носа.

Слава призналась, что пластику ей сделал совсем не нынешний муж Эдгар Каминский, как все привыкли думать.

"Муж мне ничего не делал. Муж у меня жадина. Я говорю ему, что ты на мне экономишь, кроме ботулотоксина. И то, не допросишься. Он еще учился, когда я уже знала о профессии пластический хирург", – заметила певица.

Слава и Эдгар Каминские Фото:Instagram/babaslavka

На вопрос, что бы еще она в себе изменила, Каминская ответила: "Я бы, возможно, где-то бы все сделала, но поскольку у меня свой штатный хирург дома, то он мне показывает, как выглядит дуля".

Напомним, Слава Каминская написала трогательный пост после ухода из проекта "Танці з зірками". Ранее Слава Каминская разместила трогательное видео ее детей, а также продемонстрировала шикарную растяжку.



