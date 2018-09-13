Слава Каминская призналась, что не муж сделал ей пластические операции
Певица рассказала, что когда она сделала пластику, ее нынешний муж еще учился
Солистка популярной украинской группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая так и не вышла на паркет "Танцев со звездами" из-за серьезной травмы, рассказала всю правду о своих пластических операциях в "Шоу Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ". По ее словам, их было две: артистка увеличила грудь до третьего размера, а также изменила форму носа.
Слава призналась, что пластику ей сделал совсем не нынешний муж Эдгар Каминский, как все привыкли думать.
"Муж мне ничего не делал. Муж у меня жадина. Я говорю ему, что ты на мне экономишь, кроме ботулотоксина. И то, не допросишься. Он еще учился, когда я уже знала о профессии пластический хирург", – заметила певица.
На вопрос, что бы еще она в себе изменила, Каминская ответила: "Я бы, возможно, где-то бы все сделала, но поскольку у меня свой штатный хирург дома, то он мне показывает, как выглядит дуля".
Напомним, Слава Каминская написала трогательный пост после ухода из проекта "Танці з зірками". Ранее Слава Каминская разместила трогательное видео ее детей, а также продемонстрировала шикарную растяжку.