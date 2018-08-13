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Слава Каминская продемонстрировала шикарную растяжку

Певица готовится к съемкам популярного танцевального шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39
Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka
Слава Каминская. Фото: instagram.com/babaslavka

Солистка украинской поп-группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская восхитила поклонников подтянутой точеной фигурой. На одном из последних фото в Instagram певица показала хорошую растяжку. 

"Доброе утро. нога и попа в ленту", – забавно подписала снимок Слава. По всей видимости, артистка готовится к съемкам популярного танцевального шоу "Танцы со звездами".

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Слава Каминская
Фото: Instagram/babaslavka

Поклонники артистки восхитились ее гибкостью и написали много комплиментов в комментариях к фото: "Ого!", "Шикарная небабаславка!!!", "Слава – ты прелесть!", "Вау! Ты шикарна!", "Фигура супер! Так держать!", "Красивая нога и красивая попа".  

Напомним, ранее Слава Каминская показала, как стоит на пуантах. Также Слава Каминская опубликовала забавное видео и объявила об участии в шоу "Танці з зірками". Кроме того, мы писали, Слава Каминская умилила фото с детьми, а также рассказала об "идеальной паре" с мужем. 

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