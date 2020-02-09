Слава Каминская прокомментировала слухи о романе с Вишняковым

Певица рассказала, как она и актер оказались вместе на Бали

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

После того, как в сети появились совместные фото Славы Каминской и Павла Вишнякова с Бали, солистку "НЕАНГЕЛОВ" тут же заподозрили в романе с актером. Артистка, которая недавно кардинально сменила имидж, прокомментировала слухи, объяснив, что на острове они встретились случайно.

Отметим, что и Слава и Павел часто обмениваются эмодзи в виде сердечек в комментариях Instagram, а также весьма загадочно подписывают совместные фото. Накануне в беседе с Катей Осадчей участница "НЕАНГЕЛОВ" впервые рассказала, какие отношения у нее с Вишняковым.

Слава Каминская и Павел Вишняков Фото: instagram.com/babaslavka

Так, знаменитость утверждает, что с Павлом они не встречаются, а на Бали оказались в одно и то же время случайно.

"Я не знала, что Паша там отдыхает. Мы поехали в лес обезьян, потому что мои дети очень хотели их увидеть. Павлу представилась такая возможность таскать на шее моих детей. Лысый нянь", – рассказала Слава.

Недавно мы писали, что экс-супруг Славы Каминской отправился на элитный курорт с новой возлюбленной. В июле этого года Эдгар и Слава расстались после 5 лет совместной жизни. Вместе бывшие супруги воспитывают двух совместных детей: пятилетнего Леонарда и четырехлетнюю Лауру.

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