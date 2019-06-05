Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром

На развод подал муж певицы Эдгар Каминский

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:38
Слава из "НЕАНГЕЛОВ" разводится с мужем Эдгаром Каминским
Слава из "НЕАНГЕЛОВ" разводится с мужем Эдгаром Каминским
Фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" разводится с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Информация о разводе появилась на официальном сайте Подольского районного суда города Киева. 

Уже известна дата развода Славы Каминской с мужем Эдгаром. Заседание суда назначено на следующую среду, 12 июня, на 09:15. Судя по информации, указанной на сайте суда, на развод подал Эдгар Каминский.

Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром Каминским/court.gov.ua

Причина развода – пока неизвестна. Ни Слава, ни Эдгар появившуюся информацию о разводе не комментируют.

Отметим, ранее Слава из "НЕАНГЕЛОВ" признавалась, что регулярно посещает психотерапевта, чтобы избежать конфликтов в семье. По всей видимости, сеансы не смогли уберечь отношения Эдгара и Славы Каминских.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Слава Каминская рассказала, как ей предлагали сделать аборт Виктория Смеюха назвала свое настоящее имя Слава Каминская призналась, что ходит к психотерапевту
разводы слава каминская развод Славы Каминской
Реклама

Новости партнеров

Как понять, что в организме не хватает магния
Как понять, что в организме не хватает магния
5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги
5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
"Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают": Э. Виторган

Популярные статьи

Сегодня, 11:04Fun

Курьезное видео: свидание любовников на озере прервал голодный аллигатор

Сегодня, 09:07Стиль

Елена Зеленская для первого визита в Брюссель выбрала нюдовый костюм: фото

Сегодня, 07:35Техно

Он был прав: предсказание Стивена Хокинга сбылось

Сегодня, 05:02Психология

Гороскоп на 5 июня: все знаки зодиака

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Пять очень странных фактов об имениннице Анджелине Джоли

Вчера, 09:30Стиль

Дамы в белом: Елизавета II, Мелания Трамп и Кейт Миддлтон на банкете в Букингеме

Вчера, 08:40Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 08:23Fun

Невесту пристыдили за "нелепое свадебное платье": фото

Вчера, 07:35Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

3 июняАфиша

Сериал "Чернобыль": где смотреть последнюю серию

3 июняFun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

3 июняFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

3 июняWellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

3 июняШоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

3 июняFun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

3 июняFun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

Новости партнеров

Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Как Анжелика Варум выглядела на праздновании 50-летия
Алина Гросу рассказала о романе с женатым
Алина Гросу рассказала о романе с женатым
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Потап предпочел бывшую жену Насте Каменских
Определено, как кофе влияет на нашу память
Определено, как кофе влияет на нашу память
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Моника Беллучи изменилась до неузнаваемости
Моника Беллучи изменилась до неузнаваемости
"Я не говорила о своих родителях, чтобы не обрести лжедрузей"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь