Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром

На развод подал муж певицы Эдгар Каминский

Слава из "НЕАНГЕЛОВ" разводится с мужем Эдгаром Каминским Фото: instagram.com/babaslavka

Украинская певица, участница группы "НЕАНГЕЛЫ" разводится с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Информация о разводе появилась на официальном сайте Подольского районного суда города Киева.

Уже известна дата развода Славы Каминской с мужем Эдгаром. Заседание суда назначено на следующую среду, 12 июня, на 09:15. Судя по информации, указанной на сайте суда, на развод подал Эдгар Каминский.

Слава Каминская разводится с мужем Эдгаром Каминским/court.gov.ua

Причина развода – пока неизвестна. Ни Слава, ни Эдгар появившуюся информацию о разводе не комментируют.

Отметим, ранее Слава из "НЕАНГЕЛОВ" признавалась, что регулярно посещает психотерапевта, чтобы избежать конфликтов в семье. По всей видимости, сеансы не смогли уберечь отношения Эдгара и Славы Каминских.

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