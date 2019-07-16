Слава Каминская сама себя поздравила с днем рождения

16 июля участница группы "НЕАНГЕЛЫ" празднует 35-летие

Слава Каминская сама себя поздравила с днем рождения Фото: clutch.ua

Сегодня, 16 июля, Слава Каминская из группы "НЕАНГЕЛЫ" празднует день рождения. В своем Instagram певица, которая недавно официально развелась с Эдгаром Каминским, сама себя поздравила с 35-летием.

Смотрите, что Слава Каминская говорит о сольной карьере:

В блоге звезда опубликовала видео, на котором запечатлена ее маленькая дочь. В описании к посту Слава написала о своем дне рождения и поблагодарила близких: "Хеппи бездей ту ми. Привет 35. Спасибо всем, кто был в прошлом году и остался в этом. Люблю".

15 Июл 2019 в 2:04 PDT INSTAGRAM (@babaslavka)

Поклонники Каминской оставили теплые пожелания и поздравления в комментариях. "Лучшая девушка на свете", "С днем рождения!", "Слава, ты особенная", "Счастья", – пишут фолловеры.

2 июня стало известно о том, что Слава и Эдгар Каминские развелись. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Подольского районного суда города Киева. Согласно официальным данным на сайте, Эдгар Каминский подал на развод 19 апреля 2019 года. А вот инициатором их отношений стала сама Слава.

Напомним, что недавно Слава Каминская назвала причину развода с мужем.

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