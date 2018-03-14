Слава Каминская удивила поклонников новым имиджем

Сегодня, 17:57

Певица перекрасила волосы и изменила прическу

Слава Каминская. Фото: instagram.com/slava_kaminska
Слава Каминская. Фото: instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица и солистка группы НЕАНГЕЛЫ слава Каминская решила кардинально сменить свой имидж. На странице в Instagram звезда опубликовала селфи, на котором Слава демонстрирует новую прическу: из рыжей певица перекрасилась в блондинку и сделала мелкие кудри. 

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Фото: instagram.com/slava_kaminska 

Поклонники певицы бурно отреагировала на ее новый образ в комментариях: "Красотка тебя не узнать, очень нежная и очень красивая", "Я вообще не узнала, приятный образ)", "Очень круто так и с длинными. Блондинкой идет!", "Как классно! Прямо глаз не оторвать! Красавица!".

Напомним, во время Украинской Недели Моды, которая прошла в начале февраля, среди моделей на подиуме во время показа дизайнера Эльвиры Гасановой была и звездная поклонница бренда – Слава Каминская. Она блистала в серебристом костюме, состоящем из топа, брюк и накидки. "Мы уже очень давно дружим с Эльвирой, поэтому мне было приятно выйти на подиум", – говорит Слава.

Ранее Слава Каминская поделилась красочными фото с отдыха с мужем на Мальдивах.Певица поделилась целой серией красочных снимков с отдыха в своем Instagram. На фото Слава продемонстрировала подтянутую фигуру и  даже умение делать стойку на голове. 
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"Сегодня"

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