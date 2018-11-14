Слава Каминская устроила "горячую" фотосессию на пляже Египта

Певица активно фотографируется, выкладывая соблазнительные снимки в соцсети

Слава Каминская в купальнике. Фото: Instagram/babaslavka

Солистка украинской популярной группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская сейчас находится в Египте, совмещая приятное с полезным. Группу пригласили выступать в одном из пятизвездочных отелей. Отметим, что певица времени зря не теряет, а успевает запечатлеть свой отдых и себя на фото. Она активно фотографируется, выкладывая соблазнительные снимки на своей странице в Instagram.

Так, артистка разместила в своем фотоблоге несколько пикантных снимков, на которых откровенно позирует, а также демонстрирует сексуальную фигуру.

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Напомним, Слава Каминская поделилась с поклонниками коллажами, где предстает до и после пластических операций. Артистка сообщила фанам, что когда она посмотрела на эти фото, то поняла, "что все делает правильно".

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