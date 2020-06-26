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Слава Каминская попала в больницу: что на самом деле произошло

Сегодня, 11:45

Певица записала видео из больницы

Солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская напугала фанатов фотографией из больницы в кислородной маске. Поклонники предположили, что у артистки обнаружили коронавирус. Но сама артистка опровергла слухи, разъяснив ситуацию в Instastories.

Певица сначала опубликовала видео из больничной койки, указав, что у нее проблемы с неврологией. А потом Слава поделилась видео процедуры под названием гипоксия гипертермия – процедуры подачи кислорода, которая применяется для профилактики и лечения различных заболеваний, в том числе хронической усталости и головных болей.

"Этот аппарат тренирует легкие. Это не коронавирус", – говорит Каминская на кадрах.

Слава Каминская в больнице

Напомним, что Слава Каминская рассекретила своего нового возлюбленного после того, как долгое время его скрывала.

А недавно Слава показала фолловерам, как справляется с жарой в городских условиях. Она обустроила надувной бассейн прямо на террасе своего жилья в Киеве. Таким образом Каминская открыла купальный сезон, не выходя из дома.

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