Слава Каминская завела новые отношения после развода

Слава и Эдгар Каминские официально развелись 1 июля 2019 года

Слава Каминская Фото: clutch.ua

Участница группы "НЕАНГЕЛЫ" Слава Каминская, которая показала преследовавшего ее мужчину, призналась, что закрутила новый роман. Еще летом певица развелась со своим мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским, а уже сейчас намекнула на очередные отношения.

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Слава и Эдгар Каминские официально развелись 1 июля 2019 года. Инициатором разрыва был сам Эдгар, и сейчас эксы не общаются. На вопрос Кати Осадчей, есть ли у Славы бойфренд, Каминская ответила: "Есть отношения. Как говорит моя коллега, счастье любит тишину".

Никакими подробностями о личной жизни артистка не делится. Каминская лишь добавила, что не знает, почему произошел ее развод с Эдгаром.

"Я вам скажу, что я до сих пор не знаю, почему мы расстались. Я не знаю, может другая, другой. Я не намекаю, но я действительно не знаю, почему мы расстались. Инициатива была, конечно, его. Ну как я как мать могла расстаться с мужем. Даже тогда, когда меня что-то не устраивало, я мать, у меня есть дети и я бы этого никогда не сделала. И я может немножко старше и мудрее, а кто-то молод и хочется погулять, но когда-то же придет ум", – говорит звезда.

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