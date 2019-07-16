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"Славянский базар 2019" назвал победителей: Украина заняла 3-е место

Смотрите, как выступил представитель от Украины Дмитрий Бабак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:40
"Славянский базар 2019" назвал победителей
"Славянский базар 2019" назвал победителей

Пока в Одессе продолжается 10-й юбилейный международный кинофестиваль, в Беларуси названы победители "Славянского базара 2019", который состоялся в Витебске. Финалистом, занявшим первое место стал участник из Казахстана Адильхан Макин. Украина на конкурсе заняла третье место.

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В трехдневном международном фестивале "Славянский базар 2019" принимали участие 18 стран. Несмотря на то, что Куба и Словакия не приехали в Витебск, впервые в конкурсе участвовали представители Китая и Швейцарии.

Славянский базар 2019: победители

  • Победителем "Славянского базара 2019" стал участник из Казахстана Адильхан Макин. 
  • Второе место завоевал представитель Грузии Георгий Путкарадзе. Приз финалисту вручила украинская певица Ирина Билык, которая входила в состав жюри "Славянского базара 2019".
  • Третье место поделили между собой представитель Украины Дмитрий Бабак и участник из России Иван Дятлов. 

Дмитрий Бабак, финалист 5 сезона украинского "Х-Фактора", все три дня был в числе лидеров конкурса.

Смотрите, как выступил Дмитрий Бабак на "Славянском базаре 2019" в Витебске:

Напомним, что в 2017 году украинский певец Влад Сытник одержал победу на фестивале "Славянский базар".

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