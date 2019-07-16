"Славянский базар 2019" назвал победителей: Украина заняла 3-е место
Смотрите, как выступил представитель от Украины Дмитрий Бабак
Пока в Одессе продолжается 10-й юбилейный международный кинофестиваль, в Беларуси названы победители "Славянского базара 2019", который состоялся в Витебске. Финалистом, занявшим первое место стал участник из Казахстана Адильхан Макин. Украина на конкурсе заняла третье место.
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В трехдневном международном фестивале "Славянский базар 2019" принимали участие 18 стран. Несмотря на то, что Куба и Словакия не приехали в Витебск, впервые в конкурсе участвовали представители Китая и Швейцарии.
- Победителем "Славянского базара 2019" стал участник из Казахстана Адильхан Макин.
- Второе место завоевал представитель Грузии Георгий Путкарадзе. Приз финалисту вручила украинская певица Ирина Билык, которая входила в состав жюри "Славянского базара 2019".
- Третье место поделили между собой представитель Украины Дмитрий Бабак и участник из России Иван Дятлов.
Дмитрий Бабак, финалист 5 сезона украинского "Х-Фактора", все три дня был в числе лидеров конкурса.
Смотрите, как выступил Дмитрий Бабак на "Славянском базаре 2019" в Витебске:
Напомним, что в 2017 году украинский певец Влад Сытник одержал победу на фестивале "Славянский базар".
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