Славянский Базар-2020: участница от Украины уже прилетела в Беларусь

Представительницей нашей страны на конкурсе стала Элина Иващенко

В Витебске сейчас проходит фестиваль "Славянский базар". Его открытие состоялось вчера, 16 июля, и наша участница песенного конкурса "Витебск-2020", который проходит в рамках фестиваля, уже прибыла в Беларусь. Представлять Украину на музыкальном событии будет 18-летняя украинская певица Элина Иващенко. Фестиваль продлится до 22 июля.

Пока певица готовится к выступлению, она уже успела опубликовать на своей странице в Instagram фото и видео из Минска, а также поделиться впечатлениями и эмоциями с поклонниками и белорусской прессой.

INSTAGRAM

И хотя конкурс песни пройдет в Витебске, Элина первые несколько дней своего пребывания в Беларуси знакомилась со столицей страны – Минском.

Скриншот: instagram.com/elina.ivashchenko_official

Теперь же, судя по записям девушки в соцсетях, она прибыла в Витебск и начинает подготовку к выступлению. Известно, что концерт, на котором выступит Элина состоится 19 июля.

Поклонники юной артистки пожелали ей удачи на сцене Витебска и победы в конкурсе: "Победы", "Успехов тебе, Элиночка", "Элина, жги, удачи тебе".

Отметим, что Элина Иващенко – победительница третьего сезона вокального талант-шоу "Голос. Дети" и десятого сезона шоу "X-Фактор", а также – участница Нацотбора Украины на "Евровидение-2020".

Как прошел первый международный фестиваль балета – смотрите видео:

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