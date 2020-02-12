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"Слезы, истерики": дочь Славы Каминской страдает из-за развода родителей

Лаура отказывается отпускать маму на работу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:02

Популярная украинская певица, участница группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая прокомментировала слухи о романе с актером Павлом Вишняковым, призналась, как переживает ее маленькая дочь Лаура развод родителей.

Так, по словам артистки, она не на шутку взволнована поведением четырехлетней дочери. В последнее время девочка буквально ни на шаг не отходит от мамы, а когда Слава вынуждена уехать по работе – Лаура плачет и не желает ее отпускать. Более того, ребенок отказывается спать в своей кроватке и каждый вечер просится к маме в спальню.

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"Слезы, истерики, когда я иду на работу или куда-либо вообще. Везде хочет со мной. Спать в своей комнате не хочет, только у меня в спальне. Я каждый раз чувствую себя виноватой, что ребенок нервничает и плачет", – рассказала Слава.

Слава Каминская с детьми
Слава Каминская с детьми
Фото: instagram.com/babaslavka

Поклонники звезды предположили, что девочке не хватает папиного внимания, и она боится потерять еще и мамино.

Напомним, что летом Слава рассталась со своим мужем – пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Однако, и по словам Эдгара, и по словам самой Славы, он беспрепятственно и регулярно общается с детьми.

Ранее мы также писали, что Эдгар Каминский больше не скрывает новую возлюбленную.

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