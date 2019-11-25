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"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

Гимнастка заняла второе место в шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Анна Ризатдинова
Анна Ризатдинова
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

В это воскресенье, 24 ноября, состоялся грандиозный финал шоу "Танці з зірками 2019". В этому году финалистами стали сразу три пары – Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар, Ксения Мишина и Женя Кот, которые и стали победителями в этом сезоне.

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Отметим, что звезда сериала "Крепостная" и олимпийская чемпионка с самого начала проекта конкурировали. Судьи отдавали предпочтение Анне, но зрители решили все по-другому. Гимнастка, услышав результаты, не скрывала своего разочарования и даже заплакала, но сразу же взяла себя в руки и поблагодарила в эфире команду проекта и всех, кто ее поддерживал.

На своей странице в Instagram Анна Ризатдинова призналась, что проигрывать ей, как спортсменке, тяжело. Но она понимает, как выросла благодаря проекту.

"Друзья!!! Вот и закончилось наше путешествие под названием "Танці з зірками". Мне, как спортсменке, конечно же, очень сложно проигрывать. Но и в то же врем, я понимаю, что наше серебро на вес золота!!! Знаете, такое полное удовлетворение сейчас, потому что понимаю, что мы сделали все, что от нас зависело!!! Дорогие наши зрители, мы благодарны вам!!! Я думала, что уйду на эфире так пятом. Спортсменов ведь не знают в нашей стране... Но вы нас донесли на своих ручках до финала... Всех обняла и поцеловала", – написала серебреный призер шоу.

Также подробнее узнайте, как прошел финал развлекательного шоу "Танці з зірками 2019".

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