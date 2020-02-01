Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Случаются приступы тревоги: как Кейт Миддлтон отреагировала на уход Меган Маркл и принца Гарри

Супруга принца Уильяма едва сдерживает слезы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Несмотря на то, что у герцогини Кейт Миддлтон и Меган Маркл не сложились теплые взаимоотношения, супруга принца Уильяма тяжело переживает решение ее родственников отделиться от королевской семьи. Более того, Кейт Миддлтон находится в подавленном состоянии из-за быстрого отъезда принца Гарри и Меган Маркл в Канаду.

Подробнее о скандале вокруг Меган Маркл и принца Гарри смотрите в сюжете:

Как сообщает US Weekly, тревога и волнение Кейт Миддлтон вызвано тем, что теперь на их с мужем плечи возложат львиную долю королевских обязанностей. После сложения полномочий принцем Гарри и Меган Маркл герцоги Кембриджские должны будут вдвое больше осуществлять официальных выход. У Кейт и так не хватает времени на семью, а вскоре и вовсе придется жертвовать досугом в кругу близких. Инсайдеры утверждают, что иногда видят герцогиню в слезах.

Читайте также:
Жители Канады возмущены: против Меган Маркл и принца Гарри создали петицию

"У нее практически не остается времени на отдых. И, когда она пытается заснуть, ее одолевают мысли... Кейт в панике, у нее случаются приступы тревоги", — рассказывают источники, близкие к окружению Кейт.

Напомним, кроме титулов, Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной важной миссии. Супруги разочарованы, что больше не смогут быть послами молодежи стран Содружества.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Мать Меган Маркл отказалась переезжать к дочери в Канаду - СМИ "Он мучается": близкий друг принца Гарри прокомментировал раскол в королевской семье Жители Канады возмущены: против Меган Маркл и принца Гарри создали петицию
принц Гарри Кейт Миддлтон Меган Маркл раскол в королевской семье
Реклама

Новости партнеров

Курица по-китайски в кисло-сладком соусе
Курица по-китайски в кисло-сладком соусе
Как приготовить блюда из творога разными способами
Как приготовить блюда из творога разными способами
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
И под шапкой красиво: 5 модных причесок этой зимы
Медики назвали три первых признака заболевания почек
Медики назвали три первых признака заболевания почек
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 19:12Психология

Високосный 2020 год: главные запреты и суеверия

Вчера, 16:46Fun

"Эти фото – подделка": жертва Холокоста сделала сенсационное заявление

Вчера, 12:07Шоу-бизнес

Известная российская певица госпитализирована с подозрением на коронавирус: фото

Вчера, 11:39Fun

Рабочий на стройке откопал клад стоимостью 652 тысячи гривен: фото

Вчера, 10:09Fun

"Давай играть": девушка научила свою собаку говорить, видео

Вчера, 10:08Food

Быстрый пирог на сковороде с яблоками

Вчера, 09:16Техно

Apple приготовила приятный сюрприз владельцам старых iPhone

Вчера, 08:02Шоу-бизнес

Влад Яма осуществил мечту жены в Майами: красочное фото

Вчера, 07:34Психология

Четыре знака зодиака, которых ждет сегодня невероятная удача

30 январяWellness

Диета Дюкана: особенности похудения

30 январяШоу-бизнес

Рэмбо поседел! 73-летний Сильвестр Сталлоне сменил имидж

30 январяFun

30 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

30 январяШоу-бизнес

"Моя крепость": Регина Тодоренко показала семейное фото с мужем и сыном

30 январяШоу-бизнес

"Он мучается": близкий друг принца Гарри прокомментировал раскол в королевской семье

29 январяШоу-бизнес

"Моя любовь": Эдгар Каминский больше не скрывает новую избранницу

29 январяШоу-бизнес

"В очень плохом состоянии": Сергей Соседов поделился последними новостями о здоровье Анастасии Заворотнюк

Новости партнеров

Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Знаки Зодиака, которые вступят в брак в 2020 году
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Астролог назвал три знака Зодиака - главных везунчика 2020 года
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
Медики рассказали, что делать с потрескавшимися пятками
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Вкусно и полезно: лучшие рецепты сырников без муки
Ученые выяснили, какие продукты полезны и вредны для сердца
Ученые выяснили, какие продукты полезны и вредны для сердца
Чай с мятой: для кого полезен, а кому – противопоказан
Чай с мятой: для кого полезен, а кому – противопоказан