Случаются приступы тревоги: как Кейт Миддлтон отреагировала на уход Меган Маркл и принца Гарри

Супруга принца Уильяма едва сдерживает слезы

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Несмотря на то, что у герцогини Кейт Миддлтон и Меган Маркл не сложились теплые взаимоотношения, супруга принца Уильяма тяжело переживает решение ее родственников отделиться от королевской семьи. Более того, Кейт Миддлтон находится в подавленном состоянии из-за быстрого отъезда принца Гарри и Меган Маркл в Канаду.

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Как сообщает US Weekly, тревога и волнение Кейт Миддлтон вызвано тем, что теперь на их с мужем плечи возложат львиную долю королевских обязанностей. После сложения полномочий принцем Гарри и Меган Маркл герцоги Кембриджские должны будут вдвое больше осуществлять официальных выход. У Кейт и так не хватает времени на семью, а вскоре и вовсе придется жертвовать досугом в кругу близких. Инсайдеры утверждают, что иногда видят герцогиню в слезах.

"У нее практически не остается времени на отдых. И, когда она пытается заснуть, ее одолевают мысли... Кейт в панике, у нее случаются приступы тревоги", — рассказывают источники, близкие к окружению Кейт.

Напомним, кроме титулов, Елизавета II лишила принца Гарри и Меган Маркл еще одной важной миссии. Супруги разочарованы, что больше не смогут быть послами молодежи стран Содружества.

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