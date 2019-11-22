Слухи подтвердились: Victoria’s Secret отменила свое ежегодное шоу

Сообщается, что бренду необходимо провести работу над имиджем

Шоу Victoria's Secret Фото: Getty Images

Американская компания L Brands, которой принадлежит бренд нижнего белья Victoria's Secret, и гендиректор которого ушел в отставку, объявила об отмене Victoria's Secret Fashion Show в 2019 году. Об этом сообщает журнал Fortune.

Узнайте подробности, что происходит с легендарным брендом Victoria's Secret:

В компании отмену мероприятия объяснили тем, что бренду необходимо провести работу над имиджем.

"Мы считаем, что важно развивать другие каналы взаимодействия с потенциальными покупателями Victoria’s Secret. Мы будем взаимодействовать с покупателями, но способами, по масштабам совсем не похожими на модный показ. Мы будем общаться с клиентами разными путями, включая социальные сети и другие каналы", – сказал Стью Бурдерфер, генеральный директор материнской компании Victoria’s Secret L Brands.

Отметим, что шоу проводилось ежегодно на протяжении 25 лет, начиная с 1995 года. В прошлом году оно получило самые низкие рейтинги за всю свою историю.

Накануне L Brands опубликовала финансовую отчетность за третий квартал 2019 года. С июля по сентябрь продажи Victoria’s Secret снизились на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Кроме того, аналогичный проект Рианны с более актуальным позиционированием Savage x Fenty становится очень успешным с точки зрения и продаж, и популярности.

Напомним, в прошлом году в Нью-Йорке в выставочном центре Pier 94 состоялось одно из самых масштабных фешн-событий – Victoria`s Secret Fashion Show 2018.

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