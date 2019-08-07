Смерть Аллы Вербер: Алла Пугачева напугала фанатов постом скорби

Примадонна высказала соболезнования в связи со смертью Вербер

Алла Пугачева Фото: instagram.com/alla_orfey

Во вторник 6 августа скончалась фешн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер. Свои соболезнования выразили многие звезды российского шоу-бизнеса и мира моды. Трагическое событие прокомментировала и примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Однако своим скорбным постом она перепугала поклонников.

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Дело в том, что певица опубликовала на своей странице в Instagram фото со свечей, а в подписи указала: "Прощай, Алла". Из-за этого некоторые подумали, что кто-то известил в аккаунте о смерти самой Аллы Борисовны.

6 Авг 2019 в 11:14 PDT INSTAGRAM (@alla_orfey)

Поклонники примадонны посоветовали ей осторожнее подавать информацию, потому что в сети все успели ее "похоронить".

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"Алла Борисовна, милая, осторожнее! Полстраны перепугали", "Кто такой пост выложил. У меня дыхание перехватило", "Ну сейчас все подумают, что умерла Пугачева! Странно написали", "Господи, напугалась! Светлая память Алле Вербер! Долгой и счастливой жизни Алле Пугачевой", "Что же вы так пугаете нас всех, голова закружилась", "Боже, у меня чуть сердце не остановилось", "Испугалась, что примадонна умерла", – прокомментировали в сети.

Напомним, смерть Аллы Вербер официально прокомментировал российский ЦУМ.

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