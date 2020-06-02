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Смерть близкого человека и карантин: кто из звезд отменил свадьбу

Сегодня, 12:50

Дженнифер Лопес, Виктор Павлик, Орландо Блум и другие перенесли торжество

2020 год хотя и високосный, но обещал быть богатым на звездные свадьбы. Никто даже не догадывался, что коронавирус разрушит все планы. В материале программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" вы узнаете, кто из артистов перенес свадьбу из-за карантина, а кто отменил роскошную церемонию из-за смерти близкого человека.

Sonya Kay

Племянница Софии Ротару и украинская певица Sonya Kay с нетерпением ждала 7 июня, ведь именно на этот день была запланирована ее свадьба. Изначально с женихом-хоккеистом они хотели праздновать в Италии, но затем решили всех пригласить в Киев.

По подсчетам, свадьба на 90 гостей обошлась бы молодоженам в 100 000 долларов. Но Соня интуитивно не спешила тратить эти средства, поэтому за несколько месяцев до свадьбы, кроме забронированного зала, еще ничего не было готово. Даже не было свадебного наряда.

Sonya Kay
Sonya Kay
Фото: instagram.com/sonyakayofficial

Но оказалось, что платье Сони и не нужно. Накануне праздника в ее семью постучало горе. Неожиданно умер отец звезды – 65-летний Сергей Хлябич. Он вернулся из Израиля, где преодолел онкологию и считал дни, чтобы повести дочь к алтарю. Но неожиданно у мужчины оторвался тромб, и через секунду он умер. Конечно, эта трагедия кардинально изменила свадебные планы Сони.

"Я хочу сказать, что свадьбы не будет, потому что без него свадьба мне не нужна. Мы просто распишемся 7 июня и все. Просто распишемся и будем жить дальше", – заявила Sonya Kay.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Украинский певец Виктор Павлик и его 25-летняя невеста Екатерина Репяхова также перенесли свадьбу из-за панедмии. Минимализм молодая невеста должна была демонстрировать на свадьбе не только любимому, а еще 80-ти гостям. Вечеринку решили устроить в родном городе девушки – Днепре. Дата 10 июня пара выбирала вместе с астрологом. Но коронавирус внес свои коррективы.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Виктор Павлик и Екатерина Репяхова
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Если границы не откроют, то свадьбу придется перенести. Потому что мама в Израиле, одна подруга в Москве, одна в Лондоне, одна в Америке", – говорила молодая невеста.

Недавно маме Кати все же удалось вернуться домой и молодожены решили расписаться 10 июня, как и планировали. Но празднование свадьбы перенесли: "Празднование будет перенесено. Может, на август. Трудно сказать".

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес

Голливудская свадьба культовой певицы Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса снова переносится на неопределенный срок из-за вспышки коронавируса. Отметим, что звездная пара планировала этим летом стать мужем и женой. По ее словам, она не знает, когда состоится торжество.

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
Фото: instagram.com/jlo

"Это может произойти в любой день. Я действительно не представляю, что произойдет относительно дат. Мы держимся, как и весь остальной мир. Нам придется подождать и через несколько месяцев посмотреть, что с этим делать", – рассказала Лопес.

Это будет уже четвертый брак культовой певицы, но на этот раз – особенный. Лопес мечтает обвенчаться.

Кэти Перри и Орландо Блум

Известная американская певица Кэти Перри, которая беременна первенцем, и британский актер Орландо Блум переносят свадьбу также из-за эпидемии коронавируса. Будущие супруги планировали пожениться этим летом в Японии.

Все было полностью готово к проведению мероприятия в Японии. Кэти Перри очень тщательно скрывала свою беременность и с трепетом готовилась сообщить об этом.

Кэти Перри и Орландо Блум
Кэти Перри и Орландо Блум
Фото: Getty Images

Напомним, что также свадьбу перенесла внучка Елизаветы II – принцесса Беатрис.

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