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Смертельное ДТП с Ефремовым: реакция дочери, жены и пользователей Сети

Сегодня, 14:38

Актер Иван Стебунов на момент аварии был с супругой дома

Вечером 8 июня известный российский актер и звезда театра "Современник" Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в Москве. Ефремов, управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, развернулся через сплошную и, выскочив на полосу встречного движения, практически в лоб столкнулся с небольшим фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров под утро скончался в реанимации, ему было 57 лет. Сам актер почти не пострадал.

Оказалось, что за руль Ефремов сел в состоянии алкогольного опьянения – в его крови обнаружили 1,05 промилле алкоголя, что относится к средней степени опьянения. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Реакция дочери

Одной из первых аварию прокомментировала дочь Михаила – 19-летняя Анна-Мария. В Instastories девушка выразила свое сожаление о случившемся, но отметила, что "ничего нового" не произошло. По словам Анны, если отца посадят, она будет ему "носить передачки".

"Почему я сижу дома, когда мой отец в беде. Не маленький, разберется. Нечего ездить пьяным за рулем. У него есть директор, которая занимается всеми этими делами. Я ничем помочь не смогу. Если вдруг посадят – буду носить передачки и помогать мелким", – написала Анна-Мария.

Реакция супруги

Супруга российского актера Софья Кругликова объяснила поведение артиста выпитым снотворным. Женщина узнала о смертельной аварии, которую устроил ее супруг, от журналистов. По ее словам, Ефремов из-за того, что принял снотворное, мог "забыться" – где был и с кем пил.

Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой
Михаил Ефремов с супругой Софьей Кругликовой
Фото: instagram.com/artist.efremov

Реакция коллег

Изначально сообщалось, что в автомобиле, помимо Михаила, были еще двое пассажиров: актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова. Но позже оказалось, что это не так. Стебунов опроверг информацию и заявил, что их просто вместе сфотографировали, когда он с супругой приехал на место происшествия.

INSTAGRAM

"Произошла настоящая трагедия. На тот момент ни меня, ни моей жены там не было. Мы не отдыхали в баре. Поехали на место ДТП, чтобы разобраться с ситуацией. Через три минуты после нас приехал Сергей Леонидович Гармаш (народный артист России. – Ред.). Тогда еще не понимали насколько все серьезно", – заявил актер на опубликованном видео в Instagram.

Директор "Современника", в котором играет Михаил Ефремов, заявил, что театр не останется в стороне от произошедшего. Также Игорь Попов признался, что это трагедия не только для двух семей, но и для искусства в целом.

"Произошла настоящая трагедия для всех. Для семьи Сергея Захарова. И для семьи Михаила Ефремова, и для русского искусства", – цитирует слова Игоря ТАСС.

По информации "Пятого канала", директор-администратор театра "Современник" Александр Сидельников давно уже жалеет актера: "Я не знаю, как это комментировать. Что тут говорить? Думаю, все понятно всем. И актера жалко, и человека жалко. Я его давно знаю – Мишу, мне его давно жалко. Но сделать-то что с ним?".

Актриса Наталья Гвоздикова не была близко знакома с Михаилом, но слышала о его пристрастии к алкоголю.

Актриса Наталья Гвоздикова
Актриса Наталья Гвоздикова
Фото: instagram.com/cccr_kino

"Мне недавно позвонили и рассказали: "Наташа, ты знаешь?" Я говорю: "Да что ж такое!" И это, конечно, ужасно. Ходили слухи, что он любит выпить. Ну а кто не любит выпить?.. Очень жаль. И его жалко. И если погиб человек, я просто не знаю еще ситуацию, это ужасно. И я считаю: если ты выпил – возьми такси", – заявила Наталья изданию WomanHit.ru.

Реакция пользователей Сети

Пользователи Сети приносят слова соболезнования семье погибшего водителя фургона Сергея Захарова и считают, что Ефремов должен понести соответствующее наказание. Ведь известно, что это уже не первый раз, когда актер садится за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Видео момента смертельной аварии с участием Михаила Ефремова смотрите в нашем материале.

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