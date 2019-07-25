СМИ: 44-летний Ди Каприо готов жениться на 22-летней возлюбленной

По словам инсайдеров, актер безумно влюблен в свою девушку и мечтает о свадьбе

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

44-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо и 22-летняя модель Камила Морроне, как известно довольно долго встречаются и даже вместе приезжали в Канны на кинофестиваль. И недавно инсайдер намекнул изданию People, что Лео уже "созрел" на женитьбу и она вполне может произойти.

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По словам анонимного источника, влюбленные стали ближе, чем когда-либо, несмотря на впечатляющую разницу в возрасте.

"Их отношения кажутся довольно серьезными. Это определенно не мимолетный роман. Камила проводит много времени в его доме", – рассказал инсайдер.

"Камила давно известна как возлюбленная Лео. И он уже давно представил ее своим родителям", – сообщил источник.

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Отметим, что впервые Ди Каприо и Морроне застали вместе в январе 2018 года на курорте в Аспене, после чего папарацци ловили пару в разных уголках мира. Несмотря на заверения инсайдера, слухи о возможной женитьбе влюбленных ходили и в прошлом году.

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Леонардо Ди Каприо уже готов стать отцом.

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