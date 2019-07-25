Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ: 44-летний Ди Каприо готов жениться на 22-летней возлюбленной

По словам инсайдеров, актер безумно влюблен в свою девушку и мечтает о свадьбе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
Леонардо Ди Каприо
Леонардо Ди Каприо
Фото: Getty Images

44-летний голливудский актер Леонардо Ди Каприо и 22-летняя модель Камила Морроне, как известно довольно долго встречаются и даже вместе приезжали в Канны на кинофестиваль. И недавно инсайдер намекнул изданию People, что Лео уже "созрел" на женитьбу и она вполне может произойти.

Смотрите видео о том, как Леонардо Ди Каприо борется за сохранение окружающей среды:

По словам анонимного источника, влюбленные стали ближе, чем когда-либо, несмотря на впечатляющую разницу в возрасте.

"Их отношения кажутся довольно серьезными. Это определенно не мимолетный роман. Камила проводит много времени в его доме", – рассказал инсайдер. 

"Камила давно известна как возлюбленная Лео. И он уже давно представил ее своим родителям", – сообщил источник.

Читайте также
44-летнего Ди Каприо застали за поцелуями с возлюбленной

Отметим, что впервые Ди Каприо и Морроне застали вместе в январе 2018 года на курорте в Аспене, после чего папарацци ловили пару в разных уголках мира. Несмотря на заверения инсайдера, слухи о возможной женитьбе влюбленных ходили и в прошлом году. 

Напомним, ранее инсайдеры сообщали, что Леонардо Ди Каприо уже готов стать отцом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Мы здорово повеселились": Брэд Питт рассказал о работе с Леонардо Ди Каприо На Каннском кинофестивале покажут фильм Леонардо Ди Каприо о Формуле Е Объявлен список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда Леонардо Ди Каприо поделился снимком украинского фотографа
свадьба отношение Леонардо Ди Каприо Камила Морроне
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как справиться с подростком, который хамит: рассказывает психолог
Как справиться с подростком, который хамит: рассказывает психолог
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в июле
Астролог назвал четыре знака Зодиака, которым не повезет в июле
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака
Комаровский рассказал, как защитить себя от рака

Популярные статьи

Сегодня, 12:11Fun

25 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

Сегодня, 09:00Food

Как приготовить идеальное песочное тесто

Сегодня, 07:00Events

Гороскоп на сегодня по картам Таро для всех знаков зодиака

Вчера, 18:24Wellness

Лечение поджелудочной: лучшие народные средства

Вчера, 09:40Fun

Невеста в прозрачном платье повергла сеть в шок

23 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

23 июляFun

23 июля: какой сегодня праздник, приметы дня, что нельзя делать

23 июляFun

Студентка два года не мыла голову шампунем: как выглядят ее волосы сейчас

23 июляFun

Появился простой тест, определяющий самых умных людей

23 июляШоу-бизнес

"Сильно ошибся": Топалов удивил признанием о свадьбе в Италии

23 июляFun

Дом за один евро: в Швейцарии распродают недвижимость

23 июляWellness

Что делать, если защемило нерв: полезные советы

23 июляFun

Заметить крайне сложно: иллюзия на фото поставила сеть в тупик

23 июляFun

Разгадана тайна загадочного черноморского артефакта

22 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

22 июляШоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева появилась на публике в мини-шортах: фото

Новости партнеров

MARUV позировала на камеру в купальнике
MARUV позировала на камеру в купальнике
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
​Слишком много спать вредно для здоровья
​Слишком много спать вредно для здоровья
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
Роскошная блондинка, которая вдохновляет звезду сборной Аргентины
В сеть
В сеть "слили" кадр с уставшей Аллой Пугачевой
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Пирожки, которые не черствеют: уникальный рецепт теста
Меган Маркл с маленьким сыном поддержала принца Гарри
Меган Маркл с маленьким сыном поддержала принца Гарри
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь