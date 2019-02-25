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СМИ: 46-летний Джуд Лоу женится этой весной

Отношение актера с избранницей длятся уже четыре года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Фото: Getty Images

Известный британский актер Джуд Лоу, который сыграл в фильме "Капитан Марвел", похоже, женится на психологе Филиппе Коан. Как сообщают иностранные СМИ, они свяжут себя узами брака в мае 2019 года

Стоит отметить, что роман Лоу и Коан продолжаются уже более четырех лет, но звездная пара пока не сделала официального заявления о вступлении в брак. Но издание The Sun сообщает, что по словам инсайдеров, пышная церемония по случаю их свадьбы состоится уже этой весной. Отмечается, что на торжество приедет много звездных друзей пары, а само празднование будет довольно роскошным.

"Джуд и Филиппа вместе уже несколько лет и свадьба – это логический следующий шаг в их отношениях. Церемония будет достаточно старомодной – с большим количеством выпивки и танцами до утра. На ней соберутся все старые друзья Джуда Лоу, начиная от лондонских друзей детства, заканчивая теми, с кем он вместе начинал свою актерскую карьеру", – говорилось в заявлении инсайдера.

Напомним, 29 декабря свой день рождения отпраздновал известный актер Джуд Лоу. Ему исполнилось 46 лет. 

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Источник: Сегодня
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