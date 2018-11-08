СМИ: 56-летняя Мег Райан тайно вышла замуж за 67-летнего бойфренда

Пара обручились еще в 2017 году

Мег Райан и Джон Мелленкамп. Фото: Getty

56-летняя американская певица Мег Райан тайно вышла замуж, передает OK! Magazine. Избранником звезды стал 67-летний Джон Мелленкамп, с которым она встречалась с начала 2011 года по 2014 год. Известно, что тайная церемония прошла на ранчо Мег Райан в Индиане. На свадьбу жених и невеста пригласили около 20 человек – близких друзей и родственников.

Мег Райан и Джон Мелленкамп Фото: Getty

Кроме этого появились подробности вечеринки: на церемонии был шведский стол и играла живая музыка. Анонимный источник также уточнил, что Мег Райан и Джон Мелленкамп были помолвлены с 2017 года.

Отметим, что у Мег есть двое детей – один родной сын Джек Куэйд от актера Денниса Куэйда, а также Дейзи Тру, которую она усыновила из Китая. У Джона, в свою очередь, есть пятеро детей от предыдущих браков.

Ранее мы писали о том, что Мег Райан решила дать второй шанс Мелленкампу. С Джоном актриса встречалась с 2011 по 2014 годы, после чего музыкант ушел от Райан к модели Кристи Бринкли, которая была старше Мег на 8 лет.

Напомним, Мег Райан пришла на церемонию вручения наград CFDA Awards в роскошном наряде от Christian Siriano.



