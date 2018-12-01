СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт договорились об опеке над детьми

Прошло два года с тех пор, как пара объявила о разрыве

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Getty

Голливудские экс-супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт, который просил бывшую жену не везти детей в суд, кажется, услышали друг друга. Как сообщила адвокат Анджелины Саманта Блэй Диджин, актеры наконец-то подписали соглашение об опеке над детьми и вот-вот разведутся официально.

"Договоренность о соглашении об опеке была достигнута две недели назад, а теперь она подписана обеими сторонами и судьей", – сказано в заявлении адвоката, пишет издание E!Online.

Также Саманта Блэй Диджин отметила, что договоренность была подписана согласно рекомендациям эксперта по опеке над детьми. Подробности документа не сообщаются и являются конфиденциальными с целью "защиты интересов детей" Анджелины и Брэда.

Анджелина Джоли с детьми Фото: Getty

Таким образом, у экс-супругов отпала необходимость решать этот вопрос в суде. Отметим, что судебное разбирательство должно было начаться во вторник, 27 декабря.

У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей. Трое родных – 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Нокс и Вивьен. И трое приемных – Захара – из Эфиопии, Мэддокс – из Камбоджи, и Пакс Тьен из Вьетнама.

Ранее Анджелина боролась за то, чтобы оставить себе единоличную опеку над детьми, обвиняя бывшего супруга в пьянстве и ненадлежащем поведении с наследниками. Позже многодетная мать сменила гнев на милость и заявила, что дети обязательно должны общаться с отцом.

Напомним, тем временем дети Джоли и Питта уже постепенно начинают самостоятельную жизнь. Так, 12-летння дочь экс-супругов Шайло собирается поменять пол, а старший приемный сын Джоли и Питта Мэддокс хочет уехать из США.