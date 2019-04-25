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СМИ: Анджелина Джоли составила завещание и вписала только одного ребенка

Актриса передаст свою продюсерскую компанию сыну Мэддоксу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:35
Анджелина Джоли в бежевом пальто и молочной блузе
Анджелина Джоли в бежевом пальто и молочной блузе
Фото: AFP

Звездная мама Анджелина Джоли, которая после развода с Брэдом Питтом вернула свою прежнюю фамилию, решила написать завещание в связи со своей болезнью. Но внимание прессы привлек тот факт, что актриса вписала в него лишь одного из своих детей.

Как сообщает RadarOnline, у актрисы серьезные проблемы со здоровьем: она снова похудела и сейчас ее вес составляет 42 килограмма. В связи с этим знаменитость написала завещание.

В документе указано, что наследование большей части ее имущества достанется лишь одному ребенку из шести – 17-летнему сыну Мэддоксу. "В разводе Мэддокс принял сторону своей матери, и теперь она сделала его главой своей киноимперии", – отмечает источник.

Эту информацию подтвердила также 65-летняя Нанг Лей, член камбоджийского буддийского храма в Лонг-Бич, где актриса и ее дети были постоянными посетителями в течение последних нескольких лет. "Я слышала, что Мэддокс позаботится о кинокомпании Анджелины. Она хочет передать ему свой бизнес", – заявила женщина.

Стоит отметить, что "киноимперия" – это продюсерская компания Анджелины Джоли, которая называется Jolie Pas. Организации начала функционировать в 2014 году и с того времени принесла актрисе доход размером в 116 миллионов долларов.

Напомним, ранее завещание составил и экс-супруг Анджелины Джоли – Брэд Питт. Актер не включил в него Анджелину Джоли. Состояние голливудского актера достигает 250 миллионов долларов. Отметим, что Анджелина Джоли и Брэд Питт официально развелись 12 апреля 2019 года.

Смотрите видео о том, почему Анджелина Джоли стремительно теряет вес:

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Источник: Сегодня
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