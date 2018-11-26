СМИ: Банда, причастная к наркотикам и убийствам, пыталась влезть в дом Бекхэмов

Уже второй раз за год в особняк известной четы пытались проникнуть взломщики

Дэвид и Виктория Бекхэм. Фото: Getty

Последнее время знаменитым супругам Виктории и Дэвиду Бекхэму не везет – в октябре их роскошный особняк в графстве Оксфордшир, Лондон, пытались ограбить злоумышленники. Как стало известно, что преступники вновь пытались проникнуть в этот дом.

По сообщениям Mirror Online, во время первой попытки влезть в дом грабителей напугали соседи, во время второй – отреагировала охрана, которая прибыла на место событий по тревоге.

Ходят слухи, что злоумышленники, которые пытались залезть в дом известных супругов, – путешествующая банда преступников, связанная с убийствами, грабежами и торговлей наркотиками на протяжении 30 лет. Троих из взломщиков удалось зафиксировать камере наблюдения.

Дэвида и Виктории Бекхэм не было в момент попытки ограбления дома Фото: Getty

К счастью, ни Виктории, ни Дэвида, ни их детей в этот момент дома не было. Семья сейчас находится в Австралии. Но происшествие не на шутку напугало звезд. Здесь они проводят время едва ли не каждые выходные. Сейчас Бекхэмы заняты тем, чтобы значительно повысить безопасность в своем загородном доме.

"Дэвид и Виктория абсолютно опустошены этим. Они пытаются защищать свою семью и свою частную жизнь, поэтому мысль о том, что неизвестные вторгаются в нее, очень огорчает их. Это сильно задело их. В течение последних двух дней Виктория была расстроена из-за этого, ей было очень сложно", – рассказал источник, приближенный к звездной паре.

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Инсайдер также добавил, что Девида очень злит тот факт, что теперь он должен окружить себя высокотехнологичными и чрезвычайно суровыми мерами безопасности, поскольку ему бы хотелось спокойной жизни.

Теперь территорию особняка Бекхэмов будут регулярно патрулировать охранники с собаками, также установлены специальные датчики движения. К слову, по соседству с Бекхэмами живут экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон и экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон. Также рядом проживают принц Гарри и его жена Меган, которые, кстати, скоро переедут.