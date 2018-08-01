СМИ: Бен Аффлек не будет играть Бэтмена

Пока это не официальная версия, но звезде кино уже ищут замену

Бен Аффлек. Фото: AFP

Актер Бен Аффлек, который недавно заявил, что хочет вернуть Дженнифер Гарнер, может больше не сыграть роль Бэтмена. Фанатов киновселенной DC эта новость, конечно, шокировала. Пока это не официальная версия, но звезде кино уже ищут замену.

Дело в том, что журналист Марк Хьюз из Forbes в воскресенье 29 июля в своем Твиттере заявил, что Бен Аффлек не будет задействован в сольном фильме о Бэтмене и ему уже ищут замену. Впоследствии журналист опубликовал статью, в которой назвал 10 лучших, по его мнению, актеров, которые достойны заменить Бена Аффлека в фильме о "Бэтмене".

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В список вошли такие звезды: Джо Демпси (Джендри в "Игре престолов"), Аарон Тейлор-Джонсон (Ртуть в "Мстителях: Эра Альтрона") и Тоби Кеббелл (Дуротан в "Варкрафт") и другие. В свое время роли "Бэтмена" сыграли такие актеры как Кристиан Бэйл, Вэл Килмер, Майкл Китон, Джордж Клуни, Адам Уэст и многие другие.

Стоит добавить, что слухи об уходе 45-летнего Бена Аффлека стали появляться еще в 2017 году и тогда актер этого не опровергал. Издание THR сообщало, что он все-таки оставит роль Бэтмена и будет снимать самостоятельные фильмы DC. Но инсайдеры изданий добавляли, что актер все равно хочет сохранить за собой роль Темного рыцаря.

Напомним, недавно стало известно, что Джейк Джилленхол и Бен Аффлек будут играть Бэтмена. Оказывается, что Warner Bros. и DC Entertainment планируют использовать в своих проектах двух разных Бэтменов.