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СМИ: Беременную Меган Маркл перевезли в Кенсингтонский дворец

Герцогине Сассекской пришлось покинуть свою резиденцию

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:14
Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Кенсингтонский дворец
Меган Маркл и принц Гарри вернулись в Кенсингтонский дворец
Фото: AFP

Меган Маркл, которая, по слухам, уже родила первенца, вместе с принцем Гарри находится в Кенсингтонском дворце. По крайне мере так утверждают западные СМИ. Герцоги Сассекские вынуждены были покинуть Фрогмор-Коттедж и вернуться в резиденцию принца Уильяма и Кейт Миддлтон.  

"Прямиком с лондонского марафона в это воскресенье Гарри вернулся к Меган в Кессингтонский дворец, и с тех пор его никто не видел", – поведал инсайдер изданию RadarOnline

К слову, 37-летняя Маркл собиралась рожать дома. Но вскоре она вынуждена была изменить планы ради безопасности будущего члена королевской семьи. "Меган Маркл хотела рожать дома, но этому не суждено случиться. Супруге принца Гарри не позволено это сделать, ведь безопасность королевского ребенка имеет первостепенное значение", - сообщают источники. 

Напомним, что накануне принц Уильям дал первый комментарий о родах Меган Маркл. На вопрос журналистов о том, когда родит Меган, брат принца Уильяма отшутился, что "понятия не имеет".  

О родах Меган Маркл, крестных ее первенца, и других интересных подробностях читайте в этом материале

Также смотрите виде, как Меган Маркл угодила в скандал из-за собственной сестры:

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