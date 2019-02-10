СМИ: Брэд Питт повеселился на дне рождения своей экс-супруги

Актер старался остаться незамеченным, но папарацци его "засекли"

Брэд Питт Фото: Getty Images

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, которая, возможно, станет мамой, 11 февраля празднует свое 50-летие. Поэтому актриса накануне дня рождения организовала вечеринку, на которую пригласила и своего бывшего мужа Брэда Питта.

Среди гостей также были приглашены Эллен Дедженерес, Кэти Перри, Орландо Блум, Роберт Дауни – младший, Барбра Стрейзанд, Том Форд и другие знаменитости, сообщает издание The Sun.

Вечеринка проходила в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. Там папарацци и заметили Питта, с которым Энистон развелась 13 лет назад. Сообщается, что актер пытался остаться незамеченным: Брэд подъехал к двери отеля на внедорожнике с тонированным стеклом. Однако фотографы смогли распознать бывшего возлюбленного Энистон.

Напомним, сейчас Голливуд обсуждает возможный роман Брэда Питта с актрисой Шарлиз Терон. Хоть в СМИ уже опровергли слухи о любовных отношениях Питта и Терон, все же бывший телохранитель актера признался, что они влюблены друг в друга, но пока скрывают свой роман. Что касается Дженнифер Энистон, то ей все равно, с кем сейчас ее экс-супруг.

Смотрите видео о том, как Брэд Питт отпраздновал день рождения:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram