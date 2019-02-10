Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ: Брэд Питт повеселился на дне рождения своей экс-супруги

Актер старался остаться незамеченным, но папарацци его "засекли"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:32
Брэд Питт
Брэд Питт
Фото: Getty Images

Звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон, которая, возможно, станет мамой, 11 февраля празднует свое 50-летие. Поэтому актриса накануне дня рождения организовала вечеринку, на которую пригласила и своего бывшего мужа Брэда Питта.

Среди гостей также были приглашены Эллен Дедженерес, Кэти Перри, Орландо Блум, Роберт Дауни – младший, Барбра Стрейзанд, Том Форд и другие знаменитости, сообщает издание The Sun.

Вечеринка проходила в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. Там папарацци и заметили Питта, с которым Энистон развелась 13 лет назад. Сообщается, что актер пытался остаться незамеченным: Брэд подъехал к двери отеля на внедорожнике с тонированным стеклом. Однако фотографы смогли распознать бывшего возлюбленного Энистон.

Напомним, сейчас Голливуд обсуждает возможный роман Брэда Питта с актрисой Шарлиз Терон. Хоть в СМИ уже опровергли слухи о любовных отношениях Питта и Терон, все же бывший телохранитель актера признался, что они влюблены друг в друга, но пока скрывают свой роман. Что касается Дженнифер Энистон, то ей все равно, с кем сейчас ее экс-супруг.

Смотрите видео о том, как Брэд Питт отпраздновал день рождения:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
СМИ: Брэд Питт и Анджелина Джоли встретились впервые за два года СМИ: бывший телохранитель Брэда Питта рассказал подробности романа с Шарлиз Терон Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта хочет переехать от матери
актер День рождения дженнифер энистон Брэд Питт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?
Какой цвет волос больше всего подходит под твой цвет глаз?
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына
Тодоренко и Топалов рассекретили имя своего сына
7 продуктов, которые можно есть на ночь
7 продуктов, которые можно есть на ночь

Популярные статьи

Сегодня, 15:17Техно

Xiaomi Mi A1 обладает критически высоким уровнем излучения

Сегодня, 11:49Психология

Гороскоп на неделю: Овнам пора активизироваться, а Ракам наладить интимную жизнь

Вчера, 16:24Шоу-бизнес

"Слишком круто для Евровидения": песня украинской группы шокировала зрителей

Вчера, 15:35Техно

Выбираем смартфон: почему не стоит покупать дорогие модели

Вчера, 14:58Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Вчера, 13:04Шоу-бизнес

"Загорела и поправилась": Леся Никитюк похвасталась новым фото

Вчера, 12:43Шоу-бизнес

Вот это да: Петросян после развода "показал девятимесячного малыша"

Вчера, 11:28Шоу-бизнес

Ани Лорак тесным топом подчеркнула бюст: "У бывшего не выдержит сердце"

Вчера, 10:02Шоу-бизнес

"Ноги обалденные": Полякова села в кресло, забыв об экстремальном мини

Вчера, 09:31Шоу-бизнес

Все кончается: раскрыт доход Аллы Пугачевой

Вчера, 08:24Шоу-бизнес

"По всему видно, что пара": Ксению Собчак случайно застукали с вероятным любовником

Вчера, 07:02Шоу-бизнес

Запрещенная в Украине ведущая "Орла и Решки" обнажилась на видео

8 февраляFood

Быстрый пирог с замороженной вишней

8 февраляFun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

8 февраляШоу-бизнес

Кто на самом деле Меган Маркл: подруги герцогини рассказали правду о ней

7 февраляFun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?
Вокалистка группы KAZKA поделилась фото в купальнике
Вокалистка группы KAZKA поделилась фото в купальнике
Поклонники в восторге от изысканной фотосессии Алины Гросу
Поклонники в восторге от изысканной фотосессии Алины Гросу
Помер актор Сергій Юрський
Помер актор Сергій Юрський
Леся Никитюк показала пикантные фото с отдыха
Леся Никитюк показала пикантные фото с отдыха
Фрукты которые чрезвычайно полезны для печени
Фрукты которые чрезвычайно полезны для печени