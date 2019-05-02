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СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

Актер подарил их совместный старый дом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:59
Брэд Питт
Брэд Питт
Фото: Getty Images

Как известно, зимой Дженнифер Энистон устроила громкую вечеринку в честь своего 50-летия, на которой побывал и ее экс-супруг Брэд Питт. 

Последние слухи заставили поклонников надеяться на примирение бывших супругов, ведь, если верить инсайдерам, Питт подарил актрисе очень дорогой подарок - дом в Беверли-Хиллз, в котором они жили, будучи женатыми.

"Эта потеря в свое время лишь усугубила душевную боль Дженнифер от развода, так что она была взволнована, узнав о намерениях Брэда", – рассказал анонимный источник изданию The Mirror. Особняк обошелся актеру в 79 млн долларов, но он согласился на сделку. Пока никаких официальных комментариев от представителей Брэда или Дженнифер не было. 

Напомним, ранее источник рассказал, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон общаются. Они иногда созваниваются, обсуждают что-то. Что касается вечеринки, то он долго не задержался. А вот вторая его бывшая жена Анджелина Джоли была шокирована визитом Питта на день рождения Энистон. 

Смотрите видео о том, что из-за звездной болезни Брэд Питт ложится в больницу:

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Источник: Сегодня
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