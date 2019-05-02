СМИ: Брэд Питт сделал подарок экс-супруге за 79 миллионов долларов

Актер подарил их совместный старый дом

Брэд Питт Фото: Getty Images

Как известно, зимой Дженнифер Энистон устроила громкую вечеринку в честь своего 50-летия, на которой побывал и ее экс-супруг Брэд Питт.

Последние слухи заставили поклонников надеяться на примирение бывших супругов, ведь, если верить инсайдерам, Питт подарил актрисе очень дорогой подарок - дом в Беверли-Хиллз, в котором они жили, будучи женатыми.

"Эта потеря в свое время лишь усугубила душевную боль Дженнифер от развода, так что она была взволнована, узнав о намерениях Брэда", – рассказал анонимный источник изданию The Mirror. Особняк обошелся актеру в 79 млн долларов, но он согласился на сделку. Пока никаких официальных комментариев от представителей Брэда или Дженнифер не было.

Напомним, ранее источник рассказал, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон общаются. Они иногда созваниваются, обсуждают что-то. Что касается вечеринки, то он долго не задержался. А вот вторая его бывшая жена Анджелина Джоли была шокирована визитом Питта на день рождения Энистон.

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