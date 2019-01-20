Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

Якобы их отношения начались после Рождества

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:55
Брэд Питт
Брэд Питт
Фото: Getty Images

Голливудский актер Брэд Питт, который попал в ДТП, закрутил серьезный роман с известной актрисой и журналистам удалось узнать имя новой избранницы звезды, сообщает The Sun. Сообщается, что избранницей стала Шарлиз Терон. Более того, их познакомил экс-супруг актрисы – Шон Пен.

"Отношения начались на Рождество и они были друзьями некоторое время. Их познакомил "бывший" Терон – Шон Пен. Но все сложилось. На прошлых выходных пара была замечена вместе после отдельных показов фильмов в субботу вечером", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Питт приехал к Терон в бар Шато. Сообщается, что Шарлиз пила водочный коктейль, а Брэд – минеральную воду. Актер обнимал ее за спину. 

Напомним, недавно мать Брэда Питта недавно резко высказалась в адрес своей экс-невестки Анджелины Джоли. 79-летняя Джейн заявила, что не может простить Анджелину за то, как та обращалась с ее сыном во время брака.

Секс-символ Брэд Питт 18 декабря отпраздновал свой день рождения. Артисту исполнилось 55 лет. 

Еще несколько материалов по теме:
Так есть ли роман: Ани Лорак запостила фото с Сергеем Лазаревым В роскошном серебристом платье: Шарлиз Терон на красной дорожке Больше не одинок: Джим Керри вышел в свет с новой девушкой
отношения Шарлиз Терон Брэд Питт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Хитрости запекания в рукаве
Хитрости запекания в рукаве
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам
5 женских причесок, которые нравятся мужчинам

Популярные статьи

Сегодня, 09:05Шоу-бизнес

Кирстен Данст отказалась худеть ради роли в новом фильме

Сегодня, 08:42Техно

Microsoft прекращает поддержку еще одной версии Windows

Сегодня, 07:43Fun

День Соборности Украины: что это за праздник

Вчера, 18:51Техно

Xiaomi срочно прекратила продажи дешевого Redmi Note 7

Вчера, 14:14Fun

Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки

Вчера, 14:13Fun

Крещение-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать

Вчера, 10:24Шоу-бизнес

Как ведущие телеканала "Украина" отмечают Крещение

Вчера, 10:20Техно

Энтузиаст запустил Windows 10 и Fallout на смартфоне

Вчера, 09:10Стиль

Очень непривычно: Ангела Меркель надела новый пиджак

18 январяFood

Пресное и дрожжевое: как приготовить слоеное тесто

18 январяFun

Поздравления с Крещенским сочельником: что нельзя делать

18 январяFun

19 января: какой праздник, приметы и что ни в коем случае нельзя делать

18 январяСтиль

В алом сарафане: Маша Ефросинина отдыхает от мужа и детей в ОАЭ

18 январяFun

18 января: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

17 январяШоу-бизнес

Супруг Алены Мозговой Владимир Ткаченко сменил имя

17 январяСтиль

В очень облегающем платье: роскошная Настя Каменских в Лос-Анджелесе

Новости партнеров

5 причесок, которые тебя старят
5 причесок, которые тебя старят
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом
Лилиан Мореира — «сочная» фанатка mtb и шоссе. Фото
Лилиан Мореира — «сочная» фанатка mtb и шоссе. Фото
Велосипедистка дня: российская бикини-модель София Малолетова
Велосипедистка дня: российская бикини-модель София Малолетова
С какого возраста ребенок может безопасно гулять один?
С какого возраста ребенок может безопасно гулять один?
Неожиданно: актер «Дизель Шоу» кардинально сменил имидж (фото)
Неожиданно: актер «Дизель Шоу» кардинально сменил имидж (фото)
Шведский стол в отеле: что это такое и как им пользоваться
Шведский стол в отеле: что это такое и как им пользоваться
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы
Как засыпать за одну минуту: проверенный метод против бессонницы