СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

Якобы их отношения начались после Рождества

Брэд Питт Фото: Getty Images

Голливудский актер Брэд Питт, который попал в ДТП, закрутил серьезный роман с известной актрисой и журналистам удалось узнать имя новой избранницы звезды, сообщает The Sun. Сообщается, что избранницей стала Шарлиз Терон. Более того, их познакомил экс-супруг актрисы – Шон Пен.

"Отношения начались на Рождество и они были друзьями некоторое время. Их познакомил "бывший" Терон – Шон Пен. Но все сложилось. На прошлых выходных пара была замечена вместе после отдельных показов фильмов в субботу вечером", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что Питт приехал к Терон в бар Шато. Сообщается, что Шарлиз пила водочный коктейль, а Брэд – минеральную воду. Актер обнимал ее за спину.

Напомним, недавно мать Брэда Питта недавно резко высказалась в адрес своей экс-невестки Анджелины Джоли. 79-летняя Джейн заявила, что не может простить Анджелину за то, как та обращалась с ее сыном во время брака.

Секс-символ Брэд Питт 18 декабря отпраздновал свой день рождения. Артисту исполнилось 55 лет.