СМИ: Бритни Спирс планирует покинуть сцену

Артистка сейчас переживает не лучшие времена

Бритни Спирс попала в психбольницу Фото: Getty Images

Американская певица Бритни Спирс, которая, по сообщения СМИ, попала в психлечебницу сейчас намерена завершить свою карьеру певицы. Инсайдеры поговаривают, что вскоре звезда может объявить об этом.

Об этом стало известно в выпуске Straight Shuter, которую создает светский обозреватель Роб Шутер. Инсайдеры из близкого окружения Бритни Спирс утверждают, что певица хочет полностью отказаться от своей карьеры и больше не выступать с грандиозными шоу.

4 Янв 2019 в 9:01 PST INSTAGRAM (@britneyspears)

Отмечается, что такое решение звезда приняла из-за болезни своего отца Джейми Спирса. Мужчина перенес две сложные операции на кишечнике и едва не умер.

"Все, что Бритни сейчас может делать – это получать помощь от медиков. Она это понимает, поэтому и проходит реабилитацию в госпитале. Бритни сделает все необходимое, чтобы выздороветь, и если концерты будут преградой для этого, то она откажется от них", – рассказал инсайдер.

Также отмечается, что родственники Бритни Спирс поддерживают ее в таком решении. "Окружающие очень поддерживают ее и не думают о том, сколько денег она потеряет. У нее уже больше средств на счетах, чем она когда-либо сможет потратить", – добавил инсайдер.

Напомним, ранее мы писали о том, как Селена Гомес помогла Бритни Спирс. Также Бритни Спирс показала, как танцует сальсу под хит поп-звезды Шакиры.

Сейчас известно, что Бритни Спирс находится в больнице "Рехаб", в Калифорнии. Там артистка пробудет в течение месяца и после этого объявит свое решение о судьбе музыкальной карьеры.

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