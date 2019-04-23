СМИ: Бритни Спирс выпустили из психлечебницы отпраздновать Пасху

Певицу забрал из клиники ее бойфренд

Бритни Спирс Фото: Getty Images

Известная певица Бритни Спирс, которая недавно попала в психиатрическую больницу, наконец-то покинула клинику для того, чтобы отпраздновать Пасху. Об этом пишет TMZ.

Бритни Спирс попала в психбольницу Фото: Getty Images

Сообщается, что забрать звезду из психиатрической больницы смог ее бойфренд Сэм Асгари, который сейчас поддерживает исполнительницу в этот непростой период в жизни. В издании сообщают, что Бритни выглядела очень уставшей и растерянной.

Как стало известно СМИ, Бритни Спирс взяла выходной только на один день и пробудет еще в клинике как минимум месяц. Персонал отеля говорит о том, что влюбленные провели в номере весь день.

Бритни Спирс. Скриншот из Instagram

Напомним, ранее мама Бритни Спирс Линн обеспокоила публику весьма загадочным постом в Instagram. Женщина опубликовала изображение, на котором написано, что "бой только начался". На фото также изображена женщина на коленях.

Сама же певица Бритни Спирс сейчас намерена завершить свою карьеру певицы. Инсайдеры поговаривают, что вскоре звезда может объявить об этом. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет.

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