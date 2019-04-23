Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

СМИ: Бритни Спирс выпустили из психлечебницы отпраздновать Пасху

Певицу забрал из клиники ее бойфренд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:28
Бритни Спирс
Бритни Спирс
Фото: Getty Images

Известная певица Бритни Спирс, которая недавно попала в психиатрическую больницу, наконец-то покинула клинику для того, чтобы отпраздновать Пасху. Об этом пишет TMZ.

Бритни Спирс попала в психбольницу
Бритни Спирс попала в психбольницу
Фото: Getty Images

Сообщается, что забрать звезду из психиатрической больницы смог ее бойфренд Сэм Асгари, который сейчас поддерживает исполнительницу в этот непростой период в жизни. В издании сообщают, что Бритни выглядела очень уставшей и растерянной.

Как стало известно СМИ, Бритни Спирс взяла выходной только на один день и пробудет еще в клинике как минимум месяц. Персонал отеля говорит о том, что влюбленные провели в номере весь день.

Бритни Спирс. Скриншот из Instagram

Напомним, ранее мама Бритни Спирс Линн обеспокоила публику весьма загадочным постом в Instagram. Женщина опубликовала изображение, на котором написано, что "бой только начался". На фото также изображена женщина на коленях.

 Сама же певица Бритни Спирс сейчас намерена завершить свою карьеру певицы. Инсайдеры поговаривают, что вскоре звезда может объявить об этом. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Джессика Симпсон показала младшую дочку на семейном снимке Адель разводится с Саймоном Коннекки - названа причина Мать Бритни Спирс обеспокоила поклонников своим постом
певица бритни спирс Сэм Асгари
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Горячее блюдо для всей семьи! Будет очень вкусно
Горячее блюдо для всей семьи! Будет очень вкусно
Все удивляются, как я готовлю вареники
Все удивляются, как я готовлю вареники
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Крестные родители: кому нельзя становиться крестными
Необычная творожная запеканка без муки и манки. Тает во рту
Необычная творожная запеканка без муки и манки. Тает во рту

Популярные статьи

Сегодня, 12:10Wellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

Сегодня, 10:20Fun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:18Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Вчера, 07:24Техно

Во Вселенной запечатлели самый удивительный объект: фото

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

21 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

21 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Стрельцов ждет увлекательное знакомство, а Львам стоит проявить заботу в семье

21 апреляFun

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019: открытки и короткие смс

21 апреляFun

Картинки с Вербным воскресеньем 2019 и лучшие поздравления

21 апреляFun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

21 апреляFun

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

21 апреляFun

Вербное воскресенье: приметы праздника и как провести этот день

21 апреляFun

Поздравления с католической Пасхой 2019: короткие смс и открытки

21 апреляFun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

21 апреляFun

Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы

20 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат поддержку от друзей, а Львы окунутся в романтику

Новости партнеров

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет
"Бикини-стандарты": Дарья Приходько оказалась вне конкуренции
Самодельная селедка. Рецепт с фото
Самодельная селедка. Рецепт с фото
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Бродяга любви: пластические операции и скандалы Леонтьева
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Татьяна Навка поделилась пикантным видео после бани
Мика Ньютон показала роскошные фото со своей свадьбы
Мика Ньютон показала роскошные фото со своей свадьбы
Жена Гарика Мартиросяна ответила на вопрос о любовнице мужа
Жена Гарика Мартиросяна ответила на вопрос о любовнице мужа
Шикарна італійська модель, яка зводить з розуму фанатів Ювентуса
Шикарна італійська модель, яка зводить з розуму фанатів Ювентуса