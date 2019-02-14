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СМИ: Джоли неожиданно отреагировала на визит Питта к Энистон на вечеринку

Актриса была удивлена общением экс-супруга с актрисой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:09
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Голливудский актер Брэд Питт недавно поздравил свою первую супругу Дженнифер Энистон с юбилеем и заглянул к ней на вечеринку. А вот вторая его бывшая жена Анджелина Джоли была шокирована визитом Питта на день рождения Энистон. Об этом изданию HollywoodLife рассказали приближенные к звезде источники.

По словам источников, Энджи не знала, что он настолько сблизился с бывшей, и это неприятно ее удивило.

"Она знала, что он снова начал с ней (Энистон – ред) общаться, но не понимала, что они так сблизились. Это вызывает много смешанных эмоций у Анджелины, но она не зацикливается на этом", – рассказал инсайдер.

Издание также отмечает, что Энистон возобновила общение с Питтом после своего расставания с Джастином Теру. И своим визитом Брэд просто хотел поддержать ее. 

Напомним, источники также сообщают, что Брэд Питт и Дженнифер Энистон созваниваются, чтобы поддержать друг друга.

А тем временем СМИ пишут о том, что Брэд Питт увлекся актрисой Сидни Суини, которая снималась вместе с ним в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".

Смотрите видео о том, как в СМИ появилась информация о том, что Брэд Питт хочет детей от Дженифер Энистон:

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Источник: Сегодня
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